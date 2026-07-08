Burattinarte, tre nuove serate tra La Morra, Cherasco e Grinzane Cavour

Burattinarte prosegue il suo viaggio estivo con tre nuovi appuntamenti tra La Morra, Cherasco e Grinzane Cavour, confermando la vocazione del festival a portare il teatro di figura in luoghi diversi del territorio e a trasformare ogni serata in un’occasione di incontro e meraviglia.

Dal 16 al 18 luglio il cartellone propone spettacoli capaci di parlare a pubblici differenti, dai più piccoli agli adulti, intrecciando artigianato teatrale, immaginazione e presenza internazionale. Il percorso si apre giovedì 16 luglio alle 21.30 a La Morra, presso Cascina Bauci in regione Serra Denari 10, con la prima nazionale di Cosquillas de la mente di Cristian Palacios Miller.

Lo spettacolo è un varietà unipersonale caldo e divertente, costruito con pupazzi, figure, oggetti e parole che si alternano in una sequenza di quadri autonomi ma legati dallo stesso universo poetico e surreale. L’artista, che si presenta con il nome Palacete, conduce il pubblico dentro un catalogo di personaggi e situazioni improbabili, dando vita a un teatro leggero e ironico, capace di unire humour, delicatezza e una sottile vena malinconica.

L’appuntamento sarà ospitato in una piccola postazione attrezzata in mezzo a un vigneto, all’interno di una struttura privata, in un contesto particolarmente suggestivo. La capienza è limitata e la prenotazione è obbligatoria via WhatsApp ai numeri 338 7154844 e 338 5413484. In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà al coperto.