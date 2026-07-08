A Magliano Alfieri c'è "Parole & Musica"

Giovedì 9 luglio, alle ore 21, proseguono i giovedì della 13a edizione di "Luglio nel Parco Alfieri – Parole&Musica" nel fresco belvedere accanto al Castello Alfieri di Magliano.

Ospite della serata sarà la scrittrice torinese Elena Varvello che presenterà il suo ultimo romanzo "La vita sempre"(Guanda Editore). Si tratta di un racconto di amore, di libertà, di speranza, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e come sfondo le vie della città di Alba.

La accompagneranno musicalmente gli "Arzigh" trio talentuoso, nato nel 2019 "per azzardo" come sostengono loro, con un repertorio in grado di trascrivere la storia nelle note.

Il collaudato format proporrà il prossimo 16 luglio l'incontro con la sceneggiatrice Anna Pavignano e le suggestioni sonore del gruppo "I Musicanti".

Come sempre sarà possibile cenare nel vicino ristorante dello chef Stefano Paganini, con un menu ispirato al tema della serata, prenotando al 0173/66244 oppure info@stefanopaganini.it

In caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente all'interno del Salone degli Specchi del Castello.

La manifestazione è promossa e organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri in collaborazione con il Comune.