Alba, innovazione in vigneto: prove dimostrative a Cascina Piccaluga

Giovedì 16 luglio, dalle ore 10.30 alle 18.30, Cascina Piccaluga in località Altavilla 76 ad Alba ospiterà la XII edizione delle “Prove dimostrative – Tecnica ed innovazione in vigneto”, iniziativa organizzata da Confagricoltura Cuneo e Agricola 2000.

La giornata sarà dedicata alle più avanzate soluzioni per la gestione del vigneto e dell’azienda agricola, con dimostrazioni pratiche in campo e momenti di approfondimento tecnico rivolti agli operatori del settore. Particolare attenzione sarà riservata al tema, sempre più attuale, della protezione della vite dalle ustioni solari, fenomeno accentuato dai cambiamenti climatici.

L’evento è valido ai fini del rilascio dei crediti formativi per la formazione professionale continua degli iscritti al Collegio interprovinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta, al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Cuneo e all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Cuneo.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata tramite il form online dedicato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio zona di Alba di Confagricoltura Cuneo al numero 0173 281929 oppure via email agli indirizzi marino@confagricuneo.it e maggiorotto@confagricuneo.it.