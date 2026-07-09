Cinema all’aperto a Bra, il 16 luglio arriva “La vita va così”

Giovedì 16 luglio 2026 la rassegna "Cinema all'aperto" di Bra propone la commedia di Riccardo Milani "La vita va così". Il film, che ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d'Argento, racconta di Efisio Mulas, anziano pastore che vive in una casa sul magnifico mare della Sardegna del Sud, pascolando le sue mucche sulla spiaggia, che rifiuta di vendere la dimora fatiscente che era di suo padre e di suo nonno nemmeno di fronte ad una irrinunciabile offerta di un gruppo immobiliare milanese che vuole costruire un resort a cinque stelle ecosostenibile.

E anche se gli abitanti del paese vicino hanno già ceduto alle lusinghe del gruppo immobiliare, anche perché è stata promessa loro l'assunzione nel futuro resort, lui ripete che "casa sua non ha prezzo". La fotografia di una zona d'Italia isolata, che deve fare i conti con la necessità di adeguarsi alle esigenze del presente e l'opposta volontà di rimanere fedeli alle proprie radici.

La settimana successiva l'arena di Palazzo Traversa ospiterà due appuntamenti: giovedì 23 verrà infatti proiettato il film di Chloé Zhao "Hamnet", che in origine era previsto per il 30 luglio ma che viene anticipato in seguito allo spostamento a tale data dell'incontro con la giornalista di guerra Cecilia Sala nell'ambito di Attraverso Festival.

Il giorno successivo, venerdì 24 luglio, si terrà invece la proiezione speciale di "Slow Food story", il lungometraggio di Stefano Sardo che racconta la storia di Slow Food. Questo appuntamento è ad ingresso gratuito, mentre per le altre proiezioni l'ingresso costa 3 euro.