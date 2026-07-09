E' un metalmeccanico residente a Busca la vittima del mortale in via Valle Po a Cuneo

E' un 46enne di nazionalità rumena, C.S., l'uomo deceduto questa mattina in un tragico incidente stradale in via Valle Po, alle porte di Cuneo, sulla direttrice che collega il capoluogo con Busca.

Ed era proprio qui che abitava l'uomo, metalmeccanico.

Non era sposato e non aveva figli; viveva in Granda da tempo, con altri familiari, in particolare i fratelli, raggiunti sul lavoro, a San Lorenzo di Peveragno, dalla terribile notizia.

Hanno proceduto gli agenti della Polizia locale di Cuneo, intervenuta per i rilievi e per accertare la dinamica, ancora non del tutto chiara. L'uomo potrebbe aver avuto un malore, anche se si stanno valutando altre ipotesi. Non è escluso che la Procura decida di procedere con alcuni accertamenti sulla salma.

La strada è stata chiusa alla circolazione per consentire di effettuare tutte le valutazioni.

L'impatto è avvenuto all'altezza della Dimar, a poca distanza dalla sede di Lannutti Autotrasporti.

Le condizioni del ferito erano apparse subito gravissime. A nulla sono valse la manovre effettuate dai sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco