Limone Piemonte, weekend tra motori, cultura e natura

Dal 10 al 12 luglio Limone Piemonte propone un fine settimana ricco di appuntamenti che uniscono sport, turismo outdoor, cultura e valorizzazione del territorio.

Protagonista del weekend sarà il Raduno Internazionale Transalp 2026, che porterà nella località alpina centinaia di motociclisti provenienti dall'Italia e dall'estero. Limone Piemonte è stata, infatti, scelta come base di partenza del prestigioso appuntamento dedicato alla celebre Honda Transalp, conquistando il titolo di"Raduno Transalp più alto delle Alpi".

Per tre giorni gli appassionati vivranno un'esperienza all'insegna del mototurismo e della scoperta delle grandi strade alpine. Il momento più atteso sarà il tour ufficiale che, partendo dalle Alpi Marittime, attraverserà alcuni dei passi più spettacolari tra Italia e Francia fino a raggiungere il Col de la Bonette, a 2.802 metri di quota, regalando panorami unici e percorsi che rappresentano un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote.

Accanto al grande evento motociclistico, il programma del fine settimana è ricco di appuntamenti.

Sabato 11 luglio inaugura al Grand Palais Excelsior la mostra fotografica "Limoun d'in Bòt", allestita presso la Sala Expo. L'esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 13 settembre e propone un viaggio per immagini nella memoria e nelle tradizioni della comunità limonese.

Sempre nella giornata di sabato la guida Monica Dalmasso propone l'escursione per bambini "Panchina gigante e bosco dei funghi dimenticati", in programma dalle 9.30 alle 12.30 con partenza dalla frazione San Bernardo. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it .

Nel pomeriggio, alle 16.30, la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna "Incontri d'autore", durante il quale Ermanno Giraudo presenterà il libro "Sotto la vecchia quercia", una raccolta di fiabe per bambini e ragazzi. Ingresso libero.

Domenica 12 luglio è in programma l'escursione guidata "Giro tra le borgate da Limone a Limonetto"con Monica Dalmasso: un itinerario di circa 8 chilometri pensato per scoprire il patrimonio storico, paesaggistico e culturale delle borgate alpine. Ritrovo alle 8.45 in frazione sant'Anna; rientro alle 15. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it .

Si ricorda che è attivo nuovo servizio navetta gratuito tra Limone Quota 1400 e il Colle di Tenda, operativo ogni sabato e domenica e, nel mese di agosto, tutti i giorni nelle settimane centrali. Il servizio, disponibile dalle 9 alle 17 con corse di andata e ritorno e un'attesa massima di 30 minuti, consente di raggiungere comodamente l'area dei Forti e i percorsi escursionistici d'alta quota, favorendo una fruizione più sostenibile della montagna.

La navetta è gratuita e non richiede prenotazione; è inoltre possibile trasportare la propria bicicletta su prenotazione, al costo di 5 euro. L'iniziativa rientra nel Progetto di valorizzazione delle Strade Storiche di Montagna tra Cuneese e Torinese, promosso dall'ATL del Cuneese con il contributo del Ministero del Turismo nell'ambito del programma della Regione Piemonte "Turismo sostenibile tra natura, outdoor e cultura in Piemonte. Tutti i colori della vacanza slow all'aria aperta".