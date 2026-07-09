A Melle una passeggiata nel Giardino dei Profumi di Valverbe

Sabato 18 luglio a Melle è in programma una passeggiata tra erbe medicinali e piante ornamentali per riscoprire l'antica tradizione erboristica delle vallate vicine al Monviso, che hanno nella valle Varaita un centro di produzione tuttora molto attivo.

L'appuntamento è alle ore 10.30 presso Valverbe, in borgata Prato 9. Il percorso è agevole e non è richiesta attrezzatura particolare o abbigliamento specifico per escursioni. La partecipazione è libera, con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente tramite il link https://www.eventbrite.it/e/il-cantico-e-sora-nostra-madre-terra-visita-al-giardino-dei-profumi-tickets-1992309633746, raggiungibile anche dal sito www.unionevallevaraita.it.

La visita, al cui termine è prevista la degustazione di una tisana, conduce i partecipanti nel Giardino dei Profumi, realizzato nel 2020 da Valverbe all'interno del complesso aziendale dove ogni anno vengono trasformate in tisane oltre 90 tonnellate di erbe. L'essiccazione e la lavorazione delle piante diffondono nell'aria profumi diversi, che cambiano in base alle attività svolte durante la giornata. Il giardino permette di camminare tra essenze officinali, piante ornamentali, colori, profumi e piccoli ambienti d'acqua, in un percorso pensato per valorizzare il legame tra natura, territorio e tradizione erboristica. Il Giardino dei Profumi è composto da due aree: il giardino alto conduce a una terrazza in legno con vista sulla valle Varaita; il giardino basso si sviluppa in un percorso più breve, vicino a un laghetto con piante acquatiche e ai locali di essiccazione, dove i profumi risultano più intensi.

L'attività fa parte del calendario estivo di iniziative promosso dall'Unione Montana Valle Varaita. Gli eventi, raccolti sotto al titolo complessivo di Emozioni & avventura in Valle Varaita, sono occasioni per conoscere il territorio valorizzando storia e tradizioni locali, patrimonio ambientale e nuovi percorsi di visita. Da giugno a ottobre sono previsti più di trenta appuntamenti pensati per adulti, bambini e famiglie, con proposte suddivise in cinque aree tematiche che coniugano natura, cultura, movimento e scoperta del territorio e delle sue peculiarità.

Le iniziative sono finanziate con i fondi FOSMIT della Regione Piemonte, Annualità 2024, ex L. n. 234/2021, art. 1, commi 593 e 595. Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 11/12/2024 - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.