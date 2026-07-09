“Stelle Innamorate” alla Fondazione Peano di Cuneo tra arte e tradizione giapponese

La Fondazione Peano propone un nuovo appuntamento culturale che unisce arte, natura e suggestioni della tradizione orientale. Domenica 12 luglio, dalle ore 17 alle 18.30, il giardino della Fondazione ospiterà “Stelle Innamorate”, un laboratorio per adulti condotto dall’artista Domenico Olivero e ispirato alla celebre festa giapponese del Tanabata.
L’iniziativa prende spunto dalla leggenda di Orihime (Vega) e Hikoboshi (Altair), conosciuta anche in Europa come “La leggenda delle Stelle Innamorate”, rielaborata in chiave artistica a partire dalle opere esposte nella mostra “DIA_LOGHI”, visitabile fino al 26 luglio. Il laboratorio, pensato per un pubblico dai 18 anni in su, propone un’attività espressiva semplice ma coinvolgente, capace di intrecciare narrazione, materiali e suggestioni visive.
Tra le fonti di ispirazione figurano opere realizzate con tessuti e lavori caratterizzati da immagini narrative e richiami climatici, elementi che contribuiranno a creare un’esperienza immersiva in dialogo con l’ambiente naturale del giardino.
La partecipazione è libera e gratuita. Sebbene i posti prenotabili tramite Eventbrite risultino già esauriti, gli organizzatori invitano gli interessati a presentarsi comunque, vista la possibilità di eventuali disponibilità dell’ultimo momento.
Prosegue intanto fino a domenica 26 luglio la mostra “DIA_LOGHI”, aperta al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30). L’esposizione si concluderà con un evento finale domenica 26 luglio alle ore 17.30, con visita guidata insieme al curatore e ad alcuni degli artisti protagonisti.