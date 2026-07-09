A Fossano nuova tappa del “Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo”: appuntamento a domenica 19 luglio

Come da tradizione, l’estate fossanese non manca nel rendere variegata, anche in questo periodo, l’offerta al pubblico in termini di attrattive culturali, di svago e commerciali.

Una di queste è il “Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo”, che cadrà domenica 19 luglio, dalle 8 alle 19. Le prossime tappe, sino alla fine dell’anno saranno invece le domeniche 20 settembre, 18 ottobre e 15 novembre.

L’appuntamento è curato fedelmente ogni terza domenica del mese dalla Pro loco di Fossano, in collaborazione con il Comune e la Fondazione e Banca CRF.

Spazio quindi a tutti gli espositori che vorranno dare sfoggio all’esposizione di pezzi antichi, ma anche moderni, tra collezionismo e un’intramontabile passione, unita a un’esperienza, tra i molti banchi presenti lungo tutta via Roma. Qui i visitatori potranno trovare pezzi rari, tra quadri, stampe, oggettistiche varie e non solo.

Per gli eventuali espositori ancora interessati a prendere parte all’appuntamento è possibile contattare la Pro loco all'indirizzo mercatinofossano@gmail.com, oppure contattare la signora Franca al numero 392/ 7309465.