Cordoglio ad Alba per la scomparsa di Domenico Viberti

Si terranno domani, sabato 11 luglio, alle ore 15.30 nel Duomo di Alba, i funerali di Domenico Viberti, 84 anni, dirigente scolastico in pensione e figura culturale di rilievo della città.

Impegnato nel mondo della scuola da sempre, fu stimato dirigente in alcune realtà scolastiche, fra cui l'istituto "Vida-Pertini" e nei primi anni 2000 in Apro Formazione.

Ricoprì cariche pubbliche negli anni '90, fra cui quella di assessore ai lavori pubblici con il sindaco Enzo Demaria e di assessore provinciale al lavoro con il presidente Giovanni Quaglia.

Persona di riconosciuta cultura e affabilità, era un uomo dotato di grande empatia e saggezza, con cui era piacevole rapportarsi su argomenti sociali e non solo, avendo la capacità di cogliere naturalmente sfumature e particolari, con profondità di pensiero.

Domenico Viberti lascia la moglie Elisa, i figli Luca con Isabella, Paolo con Marta, Olivia e Pol.

Questa sera, alle ore 21, sempre nella cattedrale di San Lorenzo, ci sarà un momento di preghiera e la recita del rosario.