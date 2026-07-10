Luca Luigi Tosa neo presidente dell’Associazione Comuni del Moscato

“Mi complimento con Luca Luigi Tosa per il suo nuovo e prestigioso incarico. Auguro a lui e a tutto il direttivo buon lavoro”.

Il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte, Franco Graglia, si congratula con Tosa neo eletto presidente dell’Associazione Comuni del Moscato.

Il sindaco di Cossano Belbo guida ora l’Associazione che riunisce i Comuni di Alessandria, Asti e Cuneo. Il direttivo è stato rinnovato e approvato all’unanimità, con un aumento della quota sociale per sostenere progetti di valorizzazione.

“Un incarico di grande valore ed importanza per il territorio piemontese e Cuneese - prosegue Franco Graglia - che attraverso l’Associazione è in grado di indicare la via migliore per tutelare e promuovere ancora di più le nostre produzioni. Il fatto che Luca Luigi Tosa e tutto il direttivo abbiano avuto un voto unanime, sottolinea le capacità del neo presidente e la sua dedizione al territorio, ma anche un clima di piena collaborazione, fondamentale per crescere tutti insieme e raggiungere nuovi obiettivi”.