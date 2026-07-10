Azione, domani a Savigliano l’Assemblea provinciale: "Per una Granda al centro dell’Europa"

Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, svolgerà nella giornata di domani sabato 11 luglio, la propria Assemblea Provinciale, che si terrà a partire dalle ore 10:30 a Savigliano, presso la Sala del Mutuo Soccorso (Piazza Cesare Battisti, 8).

L'incontro, intitolato "Per una Granda al centro dell’Europa", rappresenterà un momento cruciale di dibattito, ascolto e programmazione politica per tutto il territorio della provincia di Cuneo.

Al cuore del confronto ci saranno i temi cardine del lavoro territoriale del Partito: dalle infrastrutture alla sanità, passando per il lavoro. Riflessioni che si collegano strettamente alla necessità di un’Europa più forte e unita, all'interno della quale la Granda deve avere la forza di giocare un ruolo da protagonista.

All'appuntamento prenderanno parte i rappresentanti locali del partito, gli amministratori del territorio, gli iscritti e i simpatizzanti, all’iniziativa è chiamata a partecipare anche la cittadinanza.

L'obiettivo è fare il punto sia per i risultati ottenuti nelle recenti elezioni amministrative e sia per rinnovare l’impegno della Segreteria Provinciale arrivata quasi a metà del suo mandato, con lo scopo di consolidare la crescita del Partito, che solo in Provincia vanta diverse centinaia di iscritti, una cinquantina di eletti, 9 direttivi locali e due sedi fisiche, e delle sua proposta politica liberale, riformista e vicina alle reali esigenze dei cittadini cuneesi, anche in vista delle prossime scadenze elettorali provinciali, comunali, nazionali e regionali.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Questa la scaletta prevista: