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Politica | 10 luglio 2026, 15:16

Azione, domani a Savigliano l’Assemblea provinciale: "Per una Granda al centro dell’Europa"

Dopo le elezioni locali e l’inaugurazione della sede a Cuneo, il partito di Calenda chiama a raccolta iscritti, amministratori e simpatizzanti per fare il punto, allargare la propria struttura e tracciare insieme le sfide future.

Azione, domani a Savigliano l’Assemblea provinciale: &quot;Per una Granda al centro dell’Europa&quot;

Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, svolgerà nella giornata di domani sabato 11 luglio, la propria Assemblea Provinciale, che si terrà a partire dalle ore 10:30 a Savigliano, presso la Sala del Mutuo Soccorso (Piazza Cesare Battisti, 8).

L'incontro, intitolato "Per una Granda al centro dell’Europa", rappresenterà un momento cruciale di dibattito, ascolto e programmazione politica per tutto il territorio della provincia di Cuneo. 

Al cuore del confronto ci saranno i temi cardine del lavoro territoriale del Partito: dalle infrastrutture alla sanità, passando per il lavoro. Riflessioni che si collegano strettamente alla necessità di un’Europa più forte e unita, all'interno della quale la Granda deve avere la forza di giocare un ruolo da protagonista.

All'appuntamento prenderanno parte i rappresentanti locali del partito, gli amministratori del territorio, gli iscritti e i simpatizzanti, all’iniziativa è chiamata a partecipare anche la cittadinanza. 

L'obiettivo è fare il punto sia per i risultati ottenuti nelle recenti elezioni amministrative e sia per rinnovare l’impegno della Segreteria Provinciale arrivata quasi a metà del suo mandato, con lo scopo di consolidare la crescita del Partito, che solo in Provincia vanta diverse centinaia di iscritti, una cinquantina di eletti, 9 direttivi locali e due sedi fisiche, e delle sua proposta politica liberale, riformista e vicina alle reali esigenze dei cittadini cuneesi, anche in vista delle prossime scadenze elettorali provinciali, comunali, nazionali e regionali.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Questa la scaletta prevista:

  • Apertura dei lavori da parte del Presidente Provinciale con elezione del Segretario Verbalizzante e approvazione della scaletta;
  • Saluti del Sindaco di Savigliano Antonello Portera;
  • ⁠Saluti dell’Onorevole Ettore Rosato (in collegamento);
  • ⁠Elezione del Vice Presidente Provinciale;
  • ⁠Elezione dei nuovi membri del Consiglio direttivo, a seguito del suo allargamento, su proposta del Segretario Provinciale;
  • ⁠Presentazione dei nuovi Gruppi tematici provinciali e interventi del Coordinatore provinciale dei gruppi e dei singoli referenti tematici;
  • ⁠Presentazione della nuova Segreteria Provinciale;
  • ⁠Presentazione del nuovo sito web locale del Partito;
  • ⁠Apertura degli interventi e repliche sull’Ordine del giorno da parte degli iscritti, cominciando dai segretari territoriali che riferiranno del lavoro svolto;
  • ⁠Chiusura del Segretario Provinciale.
  • Giacomo Prandi, Segretario Provinciale Azione Cuneo

C.S.

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