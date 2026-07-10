Azione, domani a Savigliano l’Assemblea provinciale: "Per una Granda al centro dell’Europa"

Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, svolgerà nella giornata di domani sabato 11 luglio, la propria Assemblea Provinciale, che si terrà a partire dalle ore 10:30 a Savigliano, presso la Sala del Mutuo Soccorso (Piazza Cesare Battisti, 8).
L'incontro, intitolato "Per una Granda al centro dell’Europa", rappresenterà un momento cruciale di dibattito, ascolto e programmazione politica per tutto il territorio della provincia di Cuneo.
Al cuore del confronto ci saranno i temi cardine del lavoro territoriale del Partito: dalle infrastrutture alla sanità, passando per il lavoro. Riflessioni che si collegano strettamente alla necessità di un’Europa più forte e unita, all'interno della quale la Granda deve avere la forza di giocare un ruolo da protagonista.
All'appuntamento prenderanno parte i rappresentanti locali del partito, gli amministratori del territorio, gli iscritti e i simpatizzanti, all’iniziativa è chiamata a partecipare anche la cittadinanza.
L'obiettivo è fare il punto sia per i risultati ottenuti nelle recenti elezioni amministrative e sia per rinnovare l’impegno della Segreteria Provinciale arrivata quasi a metà del suo mandato, con lo scopo di consolidare la crescita del Partito, che solo in Provincia vanta diverse centinaia di iscritti, una cinquantina di eletti, 9 direttivi locali e due sedi fisiche, e delle sua proposta politica liberale, riformista e vicina alle reali esigenze dei cittadini cuneesi, anche in vista delle prossime scadenze elettorali provinciali, comunali, nazionali e regionali.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Questa la scaletta prevista:
- Apertura dei lavori da parte del Presidente Provinciale con elezione del Segretario Verbalizzante e approvazione della scaletta;
- Saluti del Sindaco di Savigliano Antonello Portera;
- Saluti dell’Onorevole Ettore Rosato (in collegamento);
- Elezione del Vice Presidente Provinciale;
- Elezione dei nuovi membri del Consiglio direttivo, a seguito del suo allargamento, su proposta del Segretario Provinciale;
- Presentazione dei nuovi Gruppi tematici provinciali e interventi del Coordinatore provinciale dei gruppi e dei singoli referenti tematici;
- Presentazione della nuova Segreteria Provinciale;
- Presentazione del nuovo sito web locale del Partito;
- Apertura degli interventi e repliche sull’Ordine del giorno da parte degli iscritti, cominciando dai segretari territoriali che riferiranno del lavoro svolto;
- Chiusura del Segretario Provinciale.
- Giacomo Prandi, Segretario Provinciale Azione Cuneo