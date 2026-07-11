A Fossano un weekend di lirica: prove generali riuscite e grande attesa per il Galà (Foto Gallery)

Fossano si prepara a vivere un fine settimana interamente dedicato all’opera, alla formazione e ai giovani talenti. Sabato 11 e domenica 12 luglio la città sarà infatti al centro di due appuntamenti promossi nell’ambito del Norma Fantini Opera Contest e dell’attività della Fondazione Fossano Musica: il Galà Lirico dei giovani interpreti e un Open Day gratuito dedicato al canto lirico.

Il primo appuntamento è in programma questa sera, sabato 11 luglio alle ore 21 all’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano, dove i giovani artisti che si sono distinti nel contest torneranno sul palco per interpretare alcune delle pagine più amate del repertorio operistico. Ad accompagnarli sarà l’Orchestra FFM Classica, diretta dal maestro Aldo Salvagno, in una serata che proporrà arie, duetti ed ensemble tratti da opere di Rossini, Mozart, Bizet, Verdi e Puccini.

Il giorno successivo, domenica 12 luglio, il cortile del Castello degli Acaja ospiterà invece l’Open Day gratuito con il soprano Norma Fantini, rivolto non solo ad aspiranti cantanti e studenti, ma anche a semplici curiosi desiderosi di avvicinarsi al mondo dell’opera. La giornata sarà articolata in due sessioni, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, con la possibilità di partecipare a una sola parte oppure all’intero percorso. La prenotazione è obbligatoria tramite i canali della Fondazione Fossano Musica.

In questo clima di fermento si è svolta ieri un’intensa giornata di prove generali, ultimo passaggio prima dell’atteso appuntamento con il pubblico. Sotto la guida della maestra Norma Fantini e del regista Alessio Pizzech accompagnati dal maestro Lorenzo Martini i giovani protagonisti hanno affrontato con entusiasmo e concentrazione le ultime rifiniture, confermando la qualità del percorso artistico intrapreso.

La partecipazione dei ragazzi è stata ampia e sentita: ciascuno ha portato sul palco energia, impegno e desiderio di mettersi in gioco, dando prova di una crescita non solo tecnica, ma anche scenica e interpretativa. Il lavoro svolto con la maestra Fantini ha permesso di consolidare gli aspetti vocali e musicali, mentre la direzione di Pizzech ha valorizzato presenza scenica, movimento e relazione tra i personaggi.

L’atmosfera delle prove ha restituito il senso di un gruppo compatto e motivato, pronto a raccogliere il frutto di un percorso formativo articolato e curato nei dettagli. L’entusiasmo dei partecipanti e la cura del team artistico lasciano presagire una serata di grande intensità, capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

Le aspettative, dunque, sono alte: dopo le prove generali di ieri, tutto sembra pronto per un appuntamento di particolare intensità artistica, nel segno della musica, del talento e della passione dei giovani interpreti. Il weekend conferma così le due anime del progetto: da una parte il palcoscenico, occasione concreta di visibilità e crescita per i giovani interpreti; dall’altra la formazione, grazie alla possibilità di incontrare da vicino una delle voci più autorevoli del panorama lirico internazionale.

A completare il racconto dell’iniziativa sono arrivati anche i ringraziamenti di Norma Fantini, che ha voluto sottolineare il valore del lavoro condiviso. La soprano ha rivolto un pensiero speciale ai musicisti dell’Orchestra Classica FFM, “sapientemente diretti dal maestro Aldo Salvagno”, e al regista Alessio Pizzech, definito una presenza capace di accompagnare il pubblico “nel magico mondo dell’opera”. Due figure che Fantini considera vere colonne portanti dello spettacolo. Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto al direttore Giampiero Brignone e al presidente Antonio Miglio, che hanno accolto Norma Fantini “con stima e affetto” nella famiglia musicale della Fondazione Fossano Musica: guide, nelle sue parole, sagge, moderne, di grande ispirazione e capaci di anticipare i tempi.

La gratitudine della maestra si è estesa anche agli assistenti e alle segreterie della FFM, indicati come “il vero motore invisibile dell’accademia”, grazie alla professionalità e all’empatia con cui contribuiscono al successo del team e alla buona riuscita del progetto. Infine, “dulcis in fundo”, Norma Fantini ha dedicato il suo pensiero più affettuoso ai talentuosi ragazzi vincitori della prima edizione del Norma Fantini Opera Contest, che — ha scritto — hanno arricchito il suo cuore con le loro magnifiche voci e la loro simpatia. A loro l’augurio di tenere sempre vivo “il fuoco sacro dell’arte” e di raggiungere grandissimi traguardi: “Avanti tutta! Vi seguiremo sempre con affetto”.

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