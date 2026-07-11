Limone Piemonte accende l’estate: musica, avventura e cultura nel weekend dal 16 al 19 luglio

Limone Piemonte si prepara a vivere un nuovo fine settimana ricco di iniziative, confermando la vocazione della località alpina come punto di riferimento per chi cerca natura, cultura e intrattenimento. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio il calendario estivo propone un programma vario, pensato per pubblici diversi: dagli amanti della musica d’autore agli appassionati di outdoor, dai curiosi dell’artigianato fino a chi desidera approfondire pagine importanti della storia locale.

Ad aprire il weekend sarà la musica. Giovedì 16 luglio alle 21, al Teatro “Alla Confraternita”, è in programma il concerto del quintetto Ciao Viva, organizzato in collaborazione con Coumboscuro. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la canzone d’autore, da Bob Dylan fino ai giorni nostri, alternando brani celebri e repertori meno conosciuti della tradizione europea e occitana. Raffinati arrangiamenti acustici faranno da filo conduttore a un percorso fatto di parole, suoni e cultura, con un omaggio speciale al cantautore nizzardo Mauris e al suo legame con il territorio alpino. L’ingresso è libero.

Dal 17 al 19 luglio, invece, Limone Piemonte diventerà il cuore dell’avventura su due ruote con l’EADV Adventure Festival. La manifestazione, organizzata da SpiritzRides ASD, porterà nelle Alpi Marittime motociclisti e appassionati di guida adventure e offroad provenienti da tutta Italia. Tre giorni dedicati alla scoperta del territorio, alla condivisione e alla passione per la montagna, in uno scenario d’eccezione a 1.900 metri di quota, tra panorami spettacolari e percorsi immersi nella natura. Informazioni sull’evento sono disponibili su https://eadvfest.com/#evento-eadv-adventure-festival-2025.

Nel centro storico, l’atmosfera sarà animata dal Mercatino del fatto a mano, in programma sabato 18 luglio dalle 14 alle 23 e domenica 19 luglio dalle 10 alle 19 lungo via Roma. Le bancarelle di artigiani e creativi offriranno l’occasione per scoprire oggetti unici, realizzati con tecniche e materiali differenti, trasformando una passeggiata nel cuore del paese in un momento di incontro con la manualità e la creatività locale.

La domenica porterà anche un appuntamento con la storia. Il 19 luglio alle 16.30, nelle sale della Biblioteca-Museo dello Sci, Sergio Costagli presenterà il volume “La verità sull’assassinio di Duccio Galimberti ottant’anni dopo”. L’incontro, inserito nella rassegna “Incontri d’autore”, offrirà al pubblico un’occasione di approfondimento su una delle figure più significative della Resistenza cuneese. Anche in questo caso l’ingresso è libero.

Il programma estivo prosegue inoltre con la mostra “Limoun d’in bòt”, visitabile fino al 27 settembre nei locali del Grand Palais Excelsior. L’esposizione, riproposta in una nuova veste dopo il successo delle scorse stagioni, conduce i visitatori in un viaggio tra passato e futuro attraverso fotografie storiche, documenti d’epoca e spettacolari animazioni realizzate con l’Intelligenza Artificiale. L’ingresso è libero.

Per chi desidera vivere la montagna in quota, dal 18 luglio al 30 agosto sarà attiva tutti i giorni la telecabina Severino Bottero, accessibile sia agli escursionisti sia agli appassionati di mountain bike. L’impianto permetterà di raggiungere comodamente itinerari panoramici ideali per camminate, percorsi in bicicletta o semplicemente per ammirare il paesaggio delle Alpi Marittime.

Per informazioni su orari di apertura e tariffe della telecabina è possibile contattare Riserva Bianca al numero 0171/926254 o consultare il sito www.riservabianca.it. Per il calendario eventi di Limone Piemonte, l’Ufficio turistico risponde al numero 0171.925281 e all’indirizzo iat@limonepiemonte.it.