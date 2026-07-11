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Fossanese | 11 luglio 2026, 18:20

Cervere, Emma “abbraccia” il suo pubblico nell’unica tappa piemontese del suo tour, all’apertura dell’Anima Festival 2026 [FOTO E VIDEO]

Erano oltre 2000 gli spettatori che hanno assistito ieri, venerdì 10 luglio, al live del vasto repertorio di oltre 15 anni di carriera, proposto della famosa cantante salentina. Soddisfazione per il debutto dei fondatori della manifestazione Ivan e Natascia Chiarlo

Un successo che ha registrato la presenza di ben oltre 2000 persone, che hanno assistito all’unica tappa piemontese del suo tour.

L’ “Anima Festival” di Cervere (kermesse divenuta di ampio respiro nazionale, fondata dai fratelli musicisti Ivan e Nastascia Chiarlo e giunta alla sua undicesima edizione), ha accolto per la sua apertura in grande stile, con un autentico entusiasmo del pubblico e sonorità prevalentemente pop e rock, come nello stile del suo vasto repertorio musicale, l’artista salentina Emma.

La cornice presentatasi ieri sera, venerdì 10 luglio, definita dalla stessa artista pugliese, figlia del talent di “Amici di Maria De Filippi”, poi sbocciata ulteriormente a livello a Sanremo, “un’opera d’arte”, ha dato modo di mostrare il profondo che i fans nutrono per la cantante lungo gli oltre 15 anni di carriera.

Oltre ai numerosi successi canori (come “L’amore non mi basta, Apnea, Io sono bella e Non è l’inferno) uniti a coinvolgenti performance di ballo, Emma ha addirittura stupito i presenti, intonando eccezionalmente un “tanti auguri” di buon compleanno a un giovane Paride, di 21 anni. L’abbraccio con il suo pubblico, inoltre, non è stato solo virtuale. L’artista, per alcuni tratti della performance, si è infatti immersa realmente nel bagno di folla sotto il palco in segno di profonda e infinita gratitudine.

Soddisfazione per l’organizzazione per il primo riuscito live, in attesa di poter ospitare domani sera, alle 21.30, Madame.

Ecco inoltre le altre date della manifestazione, con lo stesso orario di inizio: giovedì 16 luglio Serena Brancale, sabato 18 luglio Luca Carboni, martedì 21 luglio il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci, venerdì 24 luglio Max Angioni e giovedì 3 settembre Riccardo Cocciante.

Chiusura con il divulgatore scientifico, paleontologo e scrittore Alberto Angela, sabato 5 settembre, che presenterà il suo ultimo libro “Cesare. La conquista dell’eternità”.

Cristiano Sabre

EMMA, LA SCALETTA DEL LIVE TOUR PROPOSTA IERI ALL’ANIMA FESTIVAL DI CERVERE

  1. La mia città
  2. Vita lenta
  3. Pretaporter
  4. Iniziamo dalla fine
  5. Pezzo di cuore
  6. Schiena
  7. Trattengo il fiato
  8. Mi parli piano
  9. Mezzo mondo
  10. In ogni angolo di me
  11. Occhi profondi
  12. Ogni volta è così
  13. Amami
  14. Brutta storia
  15. Taxi sulla luna
  16. Vacci piano
  17. Latina
  18. Stupida allegria
  19. Con le nuvole
  20. Femme fatale
  21. Dimentico tutto
  22. Non è l’inferno
  23. Delusa (cover di Vasco Rossi)
  24. Io sono bella
  25. In Italia -Antidroga
  26. Cercavo amore
  27. Apnea
  28. L’amore non mi basta

Cristiano Sabre

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