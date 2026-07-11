Cervere, Emma “abbraccia” il suo pubblico nell’unica tappa piemontese del suo tour, all’apertura dell’Anima Festival 2026 [FOTO E VIDEO]

Un successo che ha registrato la presenza di ben oltre 2000 persone, che hanno assistito all’unica tappa piemontese del suo tour.

L’ “Anima Festival” di Cervere (kermesse divenuta di ampio respiro nazionale, fondata dai fratelli musicisti Ivan e Nastascia Chiarlo e giunta alla sua undicesima edizione), ha accolto per la sua apertura in grande stile, con un autentico entusiasmo del pubblico e sonorità prevalentemente pop e rock, come nello stile del suo vasto repertorio musicale, l’artista salentina Emma.

La cornice presentatasi ieri sera, venerdì 10 luglio, definita dalla stessa artista pugliese, figlia del talent di “Amici di Maria De Filippi”, poi sbocciata ulteriormente a livello a Sanremo, “un’opera d’arte”, ha dato modo di mostrare il profondo che i fans nutrono per la cantante lungo gli oltre 15 anni di carriera.

Oltre ai numerosi successi canori (come “L’amore non mi basta, Apnea, Io sono bella e Non è l’inferno) uniti a coinvolgenti performance di ballo, Emma ha addirittura stupito i presenti, intonando eccezionalmente un “tanti auguri” di buon compleanno a un giovane Paride, di 21 anni. L’abbraccio con il suo pubblico, inoltre, non è stato solo virtuale. L’artista, per alcuni tratti della performance, si è infatti immersa realmente nel bagno di folla sotto il palco in segno di profonda e infinita gratitudine.

Soddisfazione per l’organizzazione per il primo riuscito live, in attesa di poter ospitare domani sera, alle 21.30, Madame.

Ecco inoltre le altre date della manifestazione, con lo stesso orario di inizio: giovedì 16 luglio Serena Brancale, sabato 18 luglio Luca Carboni, martedì 21 luglio il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci, venerdì 24 luglio Max Angioni e giovedì 3 settembre Riccardo Cocciante .

Chiusura con il divulgatore scientifico, paleontologo e scrittore Alberto Angela, sabato 5 settembre, che presenterà il suo ultimo libro “Cesare. La conquista dell’eternità”.

Cristiano Sabre

EMMA, LA SCALETTA DEL LIVE TOUR PROPOSTA IERI ALL’ANIMA FESTIVAL DI CERVERE