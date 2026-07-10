Anche da Genova e Torino per il concerto di Emma all'Anima Festival di Cervere

In attesa del concerto di stasera, l’“Emma live tour 2026”, con il ricco repertorio della celebre artista pugliese Emma Marrone, sono già numerosi i fan, alcuni provenienti da Genova e Torino, che hanno raggiunto l’Anfiteatro dell’Anima di Cervere per accogliere l’amata cantante.

Sfidando il caldo e l'afa. Ma per Emma, dicono, questo e altro.

Per l’occasione, il nutrito gruppo ha posato per una foto con il sindaco di Cervere Corrado Marchisio e uno striscione che parla praticamente da solo: “Emma tutta la vita”, che sarà esposto in serata durante il concerto che, lo ricordiamo, prevede che il pubblico sia in piedi.

Nessuna sedia: chi assisterà all'evento lo farà in piedi, cantando e ballando sulle canzoni dell'amatissima salentina.