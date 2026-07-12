A Camerana inaugura il primo parco ciclistico permanente del territori

Sabato 18 luglio, a Camerana, sarà inaugurato ufficialmente il nuovo parco ciclistico permanente Biking Alta Langa, un progetto nato per valorizzare il territorio attraverso il cicloturismo e mettere in rete 25 Comuni dell'Alta Langa.

L'Opening Ride sarà una giornata dedicata agli appassionati di ogni età, con percorsi non competitivi aperti a bici da strada, gravel, mountain bike ed e-bike. L'evento rappresenta il primo grande momento pubblico di un progetto che propone oltre 350 km di itinerari, 50 salite e 10 tratti a cronometro, trasformando il territorio in una destinazione permanente per il ciclismo.

Ospiti della giornata saranno Gilberto Simoni, due volte vincitore del Giro d'Italia, che pedalerà insieme ai partecipanti lungo il percorso principale, e Beppe Conti, tra i più autorevoli giornalisti e scrittori del panorama ciclistico italiano, che presenterà il suo nuovo libro dedicato a Tadej Pogačar.

Il programma prevede la partenza dei percorsi dal Rifugio La Pavoncella, il Langa Party finale, la presentazione del libro di Beppe Conti, l'esposizione di biciclette storiche del Campionissimo Fausto Coppi e numerosi momenti dedicati alla scoperta del territorio.

L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: fare della bicicletta uno strumento di promozione turistica, valorizzando paesaggi, borghi, castelli, produzioni locali e strade che rendono l'Alta Langa una delle aree più affascinanti del Piemonte per chi ama pedalare.

L'Opening Ride non sarà soltanto una manifestazione sportiva, ma il momento inaugurale di un progetto destinato a vivere tutto l'anno, offrendo a ciclisti e visitatori un sistema permanente di percorsi, segnaletica dedicata e contenuti digitali per scoprire il territorio in sella.

La partecipazione è aperta a tutti.

Per informazioni e iscrizioni: Iscrizioni Opening Ride 2026