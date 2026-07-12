Ad Alba la mostra "Il filo che ci unisce Artisti uniti per Gaza"

Fino a mercoledì 22 luglio, alla Libreria Milton si potrà visitare "Il filo che ci unisce Artisti uniti per Gaza", una mostra diffusa ospitata nei nostri spazi e curata da Casa Emma per Rete Cuneese per la Palestina.

Insieme a Rete Cuneese per la Palestina, VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Heart of Gaza e agli amici di Spazio Dom, la mostra dà voce ai bambini di Gaza attraverso i loro disegni e all'espressione artistica di Zest in the Attic, B Collage, HalloBaums e Sumisura.

Nel cortiletto i disegni dei bambini del progetto Heart of Gaza, testimonianze di sogni, paure e speranze che stanno facendo il giro del mondo.

Tra gli scaffali della libreria potrete invece scoprire le opere donate da HalloBaums, Zest in the Attic e B Collage, mentre in vetrina è esposta l'opera unica realizzata da Sumisura, che da domenica sarà battuta all'asta di beneficenza a sostegno della scuola Juzoor in Palestina.

Le visite sono libere e accompagnate dalle musiche di Nūär.

Come potete contribuire

* Heart of Gaza: con una donazione libera tramite PayPal o lasciando un contributo nella cassettina presente in libreria. Il progetto sostiene direttamente i bambini di Gaza e il progetto di Mohammed, ricercatore di arte terapia all’università di Parma

* Raccolta fondi per la scuola Juzoor: acquistando una delle opere esposte (prezzo minimo consigliato) e/o partecipando, da domenica, all'asta di beneficenza dell'opera di Sumisura. L'intero ricavato sarà destinato all'ampliamento della scuola Juzoor, progetto promosso da Rete Cuneese per la Palestina e VIS.

Sabato 25 luglio dalle ore 19:30 la serata conclusiva allo Spazio Dom durante la quale le realtà coinvolte porteranno la propria testimonianza (Casa Emma e Sumisura, Libreria Milton, Rete Cuneese per la Palestina, Project Mila, Heart of Gaza, Donne in cammino per la pace). Le realtà presenti racconteranno il proprio lavoro, i progetti in corso e le esperienze maturate sul territorio, offrendo al pubblico uno spazio di dialogo e confronto sul valore della solidarietà e della cooperazione.

La serata si concluderà alle 22.30 con il concerto di Nūär, il cui linguaggio musicale intreccia sonorità del mondo arabo e strumenti occidentali, in continuità con lo spirito dell’iniziativa , capace di mettere in relazione linguaggi artistici differenti nel nome della libertà di espressione e della speranza.

Durante l’evento sarà ancora possibile sostenere i due progetti benefici collegati all’iniziativa:

• Heart of Gaza, attraverso donazioni libere a favore dei bambini del progetto.

• La scuola Juzoor – Aisha Khalil, acquistando le opere esposte o partecipando all’asta benefica dell’opera realizzata da Sumisura, destinata a sostenere l’ampliamento della scuola promossa da VIS e Rete Cuneese per la Palestina.

Durante la serata verranno annunciati i vincitori dell’asta e saranno distribuite le opere acquistate.

L’ingresso è libero.