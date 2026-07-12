Salmour, ecco gli eventi di oggi per la “Fiera del Grano Rosso” [FOTO]

Il maltempo di ieri, con vento e rovesci temporaleschi su tutto il territorio, non ha tuttavia impedito la regolare inaugurazione della quinta edizione della “Fiera del Grano rosso” a Salmour in sala consiliare, con la presenza di molte autorità.

A farne parte il sindaco padrone di casa Roberto Salvatore, proseguendo per l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni e il consigliere regionale Rocco Pulitanò. Insieme a loro il presidente dell’Ascom di Fossano Mauro Giaccardi e tanti primi cittadini delle vicine località come Racconigi con Valerio Oderda, Sant’Albano Stura con Massimo Ravera e Genola con Flavio Gastaldi. Salva invece l’esibizione degli Sbandieratori di Cherasco al Parco Crova e Cervere Corrado Marchisio.

Il riconoscimento della “Spiga d’oro 2026” è stato inoltre assegnato al professor salmourese Gerbaudo Rodolfo, che è stata la figura che ha costituito uno dei primi gruppi di Protezione Civile 25 anni fa, guidandolo fino alla scorsa settimana, per un avvicendamento personale per raggiunti limiti d’età.

Gerbaudo è stato in passato vice sindaco di Salmour, consigliere comunale di minoranza e ultimamente fu anche consigliere della Fondazione CRF di Fossano e poi, sempre a Fossano, volontario della Croce Bianca.

Le avverse condizioni meteo, sempre di ieri, hanno invece fatto saltare tutti gli altri appuntamenti, tra cui l’esibizione prevista alle 21.30, della cover band dei Nomadi “Controvento”. L’evento però è stato solo posticipato ad oggi, domenica 12 luglio, alle 21, al Parco Crova.

Confermata inoltre la programmazione di tutti gli appuntamenti in programma domani, domenica 12 luglio.

IL PROGRAMMA DI OGGI DELLA “FIERA DEL GRANO ROSSO SALMOUR 2026”

Domenica 12 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 spazio ai “giochi di una volta” per bambini (dal calcio al tiro a segno, passando per le freccette, la gabbia di grano, il flipper umano e il calcio bowling), all’ apertura dei vari stand, fra cui quello specifico del Grano rosso Salmour, “Le Bolle” dei truccambimbi, al mercatino delle pulci e all’esposizione delle attrezzature agricole antiche, delle auto e delle moto d’epoca, pitbike e kart dell’Asd Motor Park Salmour.

Dalle 10 alle 11 e dalle 14 alle 15 l’Asd Salmour organizza i giochi in inglese per i bambini dai 4 anni in su.

Alle 12 e alle 16.15 ennesima dimostrazione di trebbiatura antica; alle 12.30 il pranzo al parco, con possibilità di assaggio del maiale nero piemontese dell’allevamento “La collina dei maiali neri di Salmour” e della birra di Salmour di Grano rosso.

Alle 15 le attività di incisione, la cosiddetta pirografia, dedicata ai bambini e la dimostrazione della realizzazione di cesti e corde a cura dell’associazione Antichi Mestieri Salmour. Alle 15.30 il gioco di carte “One Piece” a cura dell’associazione Le Bolle di Salmour della presidente Alina Barbu.

Alle 16.15 si terrà l’ennesima dimostrazione, incentrata sui cani da ricerca e soccorso in azione, grazie all’ Asd Oz25 cani da ricerca. Per chiudere, alle 17.30, i canti all’insegna della tradizione piemontese con gli “Amis dl’a Madlana”.

Alle 21 concerto dei Controvento al Parco Crova.