BOCCE / Ancora un weekend da podio per la Bocciofila Auxilium Saluzzo

Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Bocciofila Auxilium Saluzzo del presidente Pieraldo Moine, con il medagliere che si arricchisce di nuovi importanti risultati. Ancora una volta, a fare la differenza è stato il settore giovanile, da quasi mezzo secolo punto di riferimento del sodalizio saluzzese.

Sono due le medaglie d’argento conquistate, rispettivamente nelle specialità volo e petanque. Nel volo, in occasione della Final Eight Under 12 del campionato di società disputata a Pertusio, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, guidata da Walter Buniva, ha sfiorato lo scudetto, arrendendosi solo in finale contro l’Enviese. Protagonisti della brillante prestazione sono stati Anna Bollati, Thomas Collet, Gianlorenzo Costa, Lorenzo Sarale, Alessia Vittone e Giacomo Badariotti.

Sempre a Pertusio, spazio anche agli Under 18: i ragazzi allenati da Paolo Costa, campioni in carica, sono stati eliminati nella partita di recupero dal Quadrifoglio, formazione friulana che ha poi conquistato il titolo di categoria.

Buone notizie anche dal Torneo Iren, gara a coppie disputata alla Bocciofila di Vigone, dove il team femminile dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, composto da Greta Buniva e Laura Trova, ha ottenuto un ottimo secondo posto.

La seconda medaglia d’argento è arrivata nella petanque, ai Campionati Italiani disputati a Busca. A conquistarla è stato il giovane Matteo Vittone, che ha ceduto solo in finale nella prova del combinato Under 12/15, battuto per 20-18 da Thomas Rinaudo della Valle Maira Dronero al termine di una sfida combattuta.

Un bilancio ancora una volta positivo per l’Auxilium Saluzzo, che conferma la qualità del proprio vivaio e la continuità di risultati nel panorama giovanile nazionale.