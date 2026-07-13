Domenica a Mondovì la "Salita in quota" con le Lotus

Saranno le Lotus le supercar protagoniste della "Salita in alta quota", evento nato grazie alla sinergia tra l’Associazione La Funicolare e la Scuderia Alpi del Mare all'interno di "Mondovì e motori", che si svolgerà domenica 19 luglio (leggi qui).

Le supercar presenti comporranno la consueta “scritta” su Piazza Maggiore a Mondovì Piazza, prima di dare vita ad uno scenografico itinerario che si snoderà sulle strade delle Valli Monregalesi, ultimando le “fatiche” in quota a Prato Nevoso.

Un’occasione per apprezzare le bellezze paesaggistiche del territorio, prima del trasferimento in quota grazie alla cabinovia “La Rossa”, che porterà i partecipanti agli oltre duemila metri di quota nel comprensorio di Prato Nevoso Ski. Qui sarà l’occasione per i saluti finali e la foto di copertina per un venti-ventisette di grandi novità.

Le iscrizioni sono ancora aperte.

IL PROGRAMMA

ORE 9.00

Accoglienza partecipanti in Piazza d'Armi e consegna pacco di partecipazione. Per i primi 36 iscritti posizionamento in Piazza Maggiore per ricreare con le vetture la scritta Lotus.

ORE 11.30

Obbligatorio per tutti i partecipanti il briefing equipaggi in Piazza Maggiore.

ORE 12.00

Pranzo per i partecipanti presso Ristorante Cantine Bonaparte nel porticato di Mondovì Piazza.

ORE 14.30

Partenza da Mondovì Breo nei pressi della rotonda della Fontana dei Bambini (opera dello scultore Sergio Unia) "La Gòj d'esse a Mondvì", accompagnati dai motociclisti della Fidas Monregalese, in base all'orario preventivamente comunicato.

Percorso con velocità secondo codice stradale.

ORE 15.30

Arrivo previsto prima autovettura a Prato Nevoso.

ORE 16.30

Raggruppamento autovetture in Via Galassia con rinfresco per i partecipanti offerto da Associazione Uniti Per Prato Nevoso ETS.

Trasferimento in pullman presso "Area del Verde" per raggiungere, in cabinovia "La Rossa Panoramica", lo Chalet IN ALTA QUOTA "Il Rosso" di Prato Nevoso a 2000 MT, dove si potrà consumare l'apericena e partecipare così all'evento di chiusura con premiazioni e ringraziamenti.