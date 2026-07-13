Prosegue con un ricco calendario di appuntamenti il Festival Contaminazioni a Frabosa Soprana

Frabosa Soprana, piccolo borgo piemontese in provincia di Cuneo, diventa per l'occasione un laboratorio artistico diffuso: un luogo dove musica, teatro e immaginazione si incrociano, si mescolano, si contaminano a vicenda.

Ecco i prossimi appuntamenti da segnare in agenda!

Giovedì 16 luglio ore 21.00, Chiesa del Serro

CONCERTO A SORPRESA IN BIANCO

Docenti dei Corsi di Perfezionamento Musicale Frabosa 2026

Elisa Parodi, Fiammetta Piovano, Luciano Meola, Lucia Margherita Marino, Massimo Bairo, Alessandro Curtoni, Eduardo Dell'Oglio, Federico Marchesano, Silvia Sandrone, Sara Musso, Luca Cometto, Elena Camerlo – musicisti

Il Concerto a Sorpresa è diventato ormai un appuntamento attesissimo del Festival CONTAMINAZIONI che sa sempre coinvolgere ed emozionare il pubblico. Il programma è assolutamente segreto (a volte anche ai musicisti...) e viene man mano raccontato al pubblico durante la serata. Omaggiamo l'estate vestendoci di bianco, per rendere la sala da concerto una bolla opalescente e leggera.

Sabato 18 luglio ore 21.00, Sala Polivalente

Domenica 19 luglio ore 11.00, Sala Polivalente – replica

MILLE BOLLE BLU

Elena Giardina – cantante

Luciano Meola – direttore

Orchestra Giovanile ECLETTICA

Un omaggio alla grande Mina, tra voce e orchestra, in un viaggio musicale che unisce passione, talento e reinterpretazione dei grandi successi. Protagonista è l'Orchestra Giovanile ECLETTICA, diretta da Luciano Meola, che presenta il frutto del lavoro svolto durante la settimana di corsi. La voce intensa e raffinata di Elena Giardina accompagna il pubblico in un percorso sonoro elegante e coinvolgente, dove ogni brano diventa un piccolo viaggio tra emozione, energia e nostalgia. Un evento pensato per gli amanti della musica e per chi desidera scoprire la magia dei grandi classici reinterpretati da giovani talenti.

Martedì 21 luglio ore 17.00, Chiesa del Serro

LEONARDO ANTÒN BERTOLINO

Leonardo Antòn Bertolino – percussioni e vincitore Concorso Luigi Nono

Un appuntamento dedicato alla musica contemporanea, dove ritmo, innovazione e sperimentazione si incontrano in un'esibizione di grande intensità. Protagonista è il percussionista Leonardo Anton Bertolino, vincitore del Premio Musica Contemporanea al Concorso Internazionale di Musica da Camera "Luigi Nono" 2025, artista che si distingue per la precisione tecnica e la capacità di trasformare il suono in narrazione. Il programma del concerto prevede anche l'esecuzione in prima assoluta dell'opera vincitrice del Premio di Composizione "Luigi Nono" 2025, scritta dal giovane compositore Robin Haigh.

Questo concerto è il culmine di un percorso di studio e sperimentazione, pensato per avvicinare il pubblico alle potenzialità espressive delle percussioni nella musica contemporanea, valorizzando la nuova generazione di interpreti e compositori.

https://www.estemporanea.eu/it/1311/stagioni-musicali/festival-contaminazioni

