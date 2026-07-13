Alba: al via oggi i lavori per la realizzazione del percorso pedonale in strada Guarene nel quartiere Mussotto

Oggi, lunedì 13 luglio, ad Alba sono partiti i lavori per la realizzazione del percorso pedonale in strada Guarene, lungo la Strada Provinciale 50. All'avvio ufficiale del cantiere questa mattina erano presenti il sindaco Alberto Gatto, l'assessore a Quartieri e Frazioni Davide Tibaldi, il presidente del Comitato quartiere Mussotto Giovanni Lano, oltre all'Ufficio tecnico comunale e alla ditta incaricata.

L'intervento prevede la realizzazione di un camminamento di 415 metri, lungo la strada che partendo da frazione Mussotto d'Alba porta a Guarene. Il nuovo tracciato pedonale partirà dal termine del marciapiede sul lato sinistro della strada provinciale, di fronte al numero civico 13, dopo la rotatoria all'incrocio con strada Osteria, e si congiungerà con il percorso pedonale già esistente nel Comune di Guarene. Dopo il tratto già realizzato dal Comune di Guarene sul territorio dello stesso comune, i lavori proseguiranno ora per un altro tratto ubicato sempre sul lato sinistro, ma sul territorio comunale di Alba fino a raggiungere il confine con Guarene.

La nuova opera consentirà di raggiungere a piedi e in sicurezza, la frazione di Castelrotto di Guarene attraverso un percorso pedonale continuo e dedicato, evidenziato con resina colorata e delimitato da apposita segnaletica.

I lavori stradali e quelli relativi alla segnaletica orizzontale saranno eseguiti per tratti, così da limitare il più possibile i disagi alla circolazione veicolare e pedonale. La Provincia di Cuneo, tramite ordinanza, ha istituito, tra Mussotto d'Alba (bivio S.P. 929) e Guarene (bivio S.P. 171) da lunedì 13 a mercoledì 15 luglio 2026, un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, attivo 24 ore su 24 per consentire l'avvio del cantiere. Durante il periodo dei lavori potranno inoltre verificarsi brevi chiusure temporanee della circolazione, in funzione delle esigenze del cantiere.

L'investimento complessivo per l'opera ammonta a 128 mila euro.

"Con questo intervento - dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto con gli assessori Edoardo Fenocchio e Davide Tibaldi - completiamo un collegamento atteso da tempo, che permetterà di raggiungere a piedi Castelrotto in modo sicuro e continuo, favorendo la mobilità sostenibile e la fruibilità del territorio. La realizzazione dell'opera è stata suggerita dal Comitato di quartiere Mussotto e si colloca in ottica di positiva interazione e sinergia con i comuni confinanti che sono legati ad Alba per relazioni e spostamenti. Si tratta di un'opera concreta che migliora la qualità della vita dei cittadini, mette in sicurezza uno dei tratti più frequentati della provinciale e rafforza il collegamento tra i Comuni di Alba e Guarene. Continuiamo a investire in infrastrutture che rendono la città più accessibile, sicura e attenta alle esigenze di chi si sposta a piedi".