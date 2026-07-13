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Attualità | 13 luglio 2026, 13:01

Montagna senza segnale, l'allarme di Uncem: "A rischio la sicurezza"

I presidenti nazionale e regionale, Marco Bussone e Roberto Colombero, incalzano la politica: "La copertura di rete deve essere una priorità dei fondi strutturali della nuova programmazione europea"

Immagine di repertorio di ripetitore

Immagine di repertorio di ripetitore

Dove le aree montane solcate dai turisti sono senza segnale telefonico, il rischi sono drammaticamente più elevati

Come ieri a Valdieri, dove i soccorsi sono arrivati perché un rifugista ha sentito le urla di un alpinista. Niente segnale. Allerta difficilissima. Un vero problema sancito anche dalla mappatura "dal basso" elaborata da Uncem. 

Sono 5600 le segnalazioni che arrivano da ogni parte d'Italia. Località senza segnali, non sempre paesi o frazioni, ma anche aree senza abitazioni, foreste e pascoli, versanti, sentieri, ad alta concentrazione di escursionisti, alpinisti, turisti in genere.

"Ecco che questo episodio di ieri, non sarà l'ultimo - commentano Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, e Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte - perchè il segnale è sempre più debole, le celle piene, i ripetitori vetusti. Bene ha fatto la Regione Piemonte a investire 4 milioni di euro di fondo montagna, che ancora devono trovare destinazione. Così l'Emilia Romagna, ancor prima. Ma serve molto molto di più. La copertura di rete deve essere priorità dei fondi strutturali della nuova programmazione europea. Altrimenti perdiamo tutti. Lo dicano anche gli operatori di telefonia, che nelle aree a domanda debole non stanno investendo. La situazione peggiora. E i territori montani ne fanno le spese".

c.s.

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