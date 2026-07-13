In Francia e nel Parco del Monviso due giorni di Occit’amo tra frontiere, rifugi e musica d’Oc

Sabato 25 e domenica 26 luglio, Occit’amo Festival entra nel vivo della rassegna con due eventi dedicati alla musica della tradizione occitana.

Sabato 25 luglio, alle 21.30, appuntamento transfrontaliero a Barcelonnette, in Francia, con i Bistrò Dalfin. Domenica 26 luglio, invece, al Rifugio Alpetto di Oncino, Occit’amo con Parco del Monviso, CAI Cavour e Comune di Oncino celebra i 160 anni del primo rifugio alpino italiano, con il concerto di cornamuse dei Super Bandia. Per raggiungere il rifugio, sono previsti tre percorsi da Meire Dacant, Meire Bigorie in Comune di Oncino e dal Comune di Crissolo via Colle Arpiol/Monte Tivoli. Entrambi gli eventi sono gratuiti. Per maggiori informazioni visitare il sito www.occitamo.it.

“Questi due appuntamenti raccontano due aspetti complementari della tradizione occitana. Il concerto oltralpe con i Bistrò Dalfin ci ricorda che le montagne non sono mai state un confine, ma un luogo di passaggio e di incontro. La musica ha sempre attraversato vallate e frontiere, mettendo in relazione le comunità, e continua a farlo ancora oggi, unendo territori che condividono la tradizione al di là dei confini amministrativi. I Bistrò Dalfin, con chitarra, basso, armonica e fisarmonica, sapranno riportare all’incanto acustico dei primi concerti, quelli in cui ha iniziato a prendere forma la nostra storia – spiega Sergio Berardo, direttore artistico di Occit’amo Festival -. Il concerto di cornamuse al Rifugio Alpetto renderà omaggio ai rifugi, luoghi che da sempre custodiscono lo spirito dell’accoglienza, del confronto e della condivisione. La Super Bandia, nata come duo e ampliata per l’occasione con nuovi musici, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le cornamuse delle terre d’Oc, dalla Boha alla Cabreta fino alla grande Bodega. Un itinerario sonoro che restituisce la straordinaria ricchezza di un patrimonio musicale comune e racconta la capacità della musica di creare comunità, proprio come avviene nei rifugi di montagna”.

Gli appuntamenti nel dettaglio

Sabato 25 luglio, alle 21.30, a Barcelonnette (FR), Occit’amo Festival propone il concerto dei Bistrò Dalfin. Sergio Berardo a ghironde, organetto, cornamuse e voce, Roberto Avena alla fisarmonica, Christian Coccia alla chitarra elettrica e Carlo Revello al basso propongono il repertorio occitano in un suggestivo live acustico. Ingresso gratuito.

Domenica 26 luglio, presso il rifugio Alpetto a Oncino, si terrà la celebrazione dei 160 anni del primo rifugio alpino italiano, con il concerto di cornamuse dei Super Bandia. Sono previsti tre punti di ritrovo per raggiungere con un’escursione il rifugio: alle ore 8 appuntamento a Meire Bigorie e a Meire Dacant nel Comune di Oncino e alle 7 nel Comune di Crissolo via Colle Arpiol / Monte Tivoli. Alle 11, presso il rifugio, è prevista la posa di una panchina in ricordo di Giancarlo Menotti, già presidente del CAI Cavour, con accompagnamento musicale del Coro dle Piase di Campiglione Fenile. Dalle 12, Dino Tron alla bodega e cornamusa, Silvia Mattiauda e Alessio Carletto alla bodega, Simonetta Baudino all’organetto, Luca Declementi e Antea Bongiovanni ai flauti, Luca Allione al tamborn, insieme ad altri musicisti della Grande Orchestra Occitana daranno il via al viaggio musicale della Super Bandia. Dopo la pausa pranzo, il concerto continuerà nel pomeriggio. L’evento è promosso da Parco del Monviso, CAI Cavour e Comune di Oncino. È fortemente raccomandato indossare abbigliamento e calzature da montagna. L’evento potrà essere annullato in caso di condizioni meteo-climatiche avverse, con comunicazione entro 36 ore dall’inizio del programma tramite i canali degli organizzatori. Ingresso gratuito.