Valle Stura, nasce la mappa del turismo lento: 1.100 chilometri per scoprire il territorio

La Valle Stura compie un nuovo passo nel percorso di valorizzazione del proprio territorio attraverso il progetto "RilanciAMO l'Italia", la strategia di marketing territoriale promossa dall'Unione Montana Valle Stura in collaborazione con Onirica Srl Società Benefit, già attiva in oltre 130 Comuni dell'Appennino e delle Prealpi italiane.



La strategia verrà presentata nel corso della conferenza pubblica presso il Palazzo della Provincia di Cuneo, alla presenza del Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, del Presidente dell'Unione Montana Valle Stura e Sindaco di Moiola, Loris Emanuel, e di Massimo De Sanctis, amministratore di Onirica Srl Società Benefit.



Al centro dell'iniziativa vi è la realizzazione della cartina digitale e cartacea "Pedala in Valle Stura e dintorni", uno strumento innovativo pensato per promuovere il turismo lento, sostenibile ed esperienziale attraverso una rete di percorsi cicloturistici ed escursionistici che coinvolgono l'intero territorio vallivo.



Il progetto metterà così a disposizione dei visitatori:

- oltre 1.100 chilometri di itinerari tra strade asfaltate e percorsi sterrati;

- più di 26.000 metri di dislivello complessivo;

- percorsi ad anello dedicati a ciascuno dei 13 Comuni della Valle Stura;

- schede informative con le principali emergenze naturalistiche, culturali e monumentali;

- indicazioni su strutture ricettive, punti di ristoro, produttori agroalimentari e servizi per i cicloturisti.



La cartina, scaricabile tramite QR Code e disponibile anche in formato cartaceo, verrà progettata per offrire ai visitatori una vera e propria bussola digitale alla scoperta delle eccellenze della Valle Stura, consentendo di organizzare esperienze di viaggio personalizzate e favorendo una permanenza più lunga sul territorio.



L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di rilancio economico e turistico della valle, fondata sulla valorizzazione delle identità locali, del patrimonio ambientale e culturale e delle produzioni d'eccellenza.



"L'Unione Montana ha scelto di aderire con convinzione a questo importante progetto perché crediamo che il futuro dei nostri territori passi attraverso la valorizzazione delle proprie identità, delle proprie eccellenze e di un modello di sviluppo sostenibile capace di generare opportunità concrete per le comunità locali", ha dichiarato il Presidente dell'Unione Montana Valle Stura, Loris Emanuel.



Il progetto punta inoltre a costruire una rete stabile tra enti locali, operatori economici, associazioni e realtà del territorio, con l'obiettivo di creare una proposta turistica moderna, integrata e competitiva, capace di generare ricadute positive per le attività commerciali, le strutture ricettive e l'intero tessuto socioeconomico della valle.



Particolarmente significativo anche l'aspetto sociale dell'iniziativa: attraverso la commercializzazione di pacchetti turistici ed esperienze territoriali, una quota delle risorse generate sarà destinata a sostenere associazioni e istituti scolastici del territorio, rafforzando il legame tra sviluppo turistico e crescita della comunità locale.



Con "RilanciAMO l'Italia" la Valle Stura si propone dunque come una destinazione sempre più attrattiva per il turismo outdoor e il cicloturismo, puntando su sostenibilità, autenticità e collaborazione territoriale come elementi chiave per il proprio sviluppo futuro.