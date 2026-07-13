Cuneo, in San Francesco arriva “Sacrum”: mostra collettiva di arte contemporanea di Roberto Mastroianni

Al Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo arriva “Sacrum”, mostra collettiva di arte contemporanea a cura di Roberto Mastroianni, inserita nella rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del Sacro”. L’inaugurazione è in programma sabato 18 luglio 2026: l’apertura al pubblico sarà alle 16.30, mentre il momento ufficiale è previsto intorno alle 17.15.

L’esposizione, che rappresenta il venticinquesimo appuntamento del programma firmato grandArte, propone un percorso corale sul rapporto tra sacro e contemporaneità. In mostra le opere di Nicola Bolla, Domenico Borrelli, Gisella Chaudry, Marco Cordero, Carlo D’Oria, Francesca Dondoglio, Gabriele Garbolino Rù, Paolo Grassino, Luigi Stoisa, Fabio Viale e Claudia Virginia Vitari.

Il progetto espositivo indaga il sacro nella sua dimensione antropologica ed esistenziale, mettendo al centro il concetto di “soglia” come punto di contatto tra visibile e invisibile, tra corporeità e trascendenza. Pittura e scultura installativa dialogano con l’architettura gotica della ex Chiesa di San Francesco, trasformando lo spazio in parte integrante dell’esperienza artistica.

La mostra resterà aperta dal 18 luglio al 27 settembre 2026, dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 18.30, con ingresso libero. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRC, con il patrocinio della Città di Cuneo, e grazie al contributo di Lannutti, Merlo S.p.A., Cocordano Franco Vinadio e Fa.Co.