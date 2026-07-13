A Cuneo una serata di jazz dal vivo con "Quando il lago canta"

Giovedì 16 luglio alle ore 21.00, nello spazio sensoriale f’Orma di Cuneo, in piazzale W. Cavallera 13, va in scena QUANDO IL LAGO CANTA un’occasione per assaporare musica jazz dal vivo in un contesto naturale di particolare suggestione, avvolti dal fruscio degli alberi e dal quieto scorrere dell’acqua.

L’iniziativa, curata dal Parco fluviale Gesso e Stura in collaborazione con il Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo, vedrà in scena il quintetto del Dipartimento Pop-Jazz composto da Viola Girbaudo alla voce, Kevin Mancardi e Michele Peirone alla chitarra, Paolo Picco al basso e Luca Bovo alla batteria, la regia tecnica e la fonica sono affidate agli allievi del Dipartimento Mets dello stesso Conservatorio.

Il programma del concerto alterna pop, soul e standard internazionali con un repertorio di brani che spaziano da Stevie Wonder, Gnarls Barkley, Marco Mengoni, Billie Eilish, Amy Winehouse, Ray Charles e Bonnie Raitt, oltre ad alcuni standard come The Girl from Ipanema e Hit the Road Jack, perfetto per valorizzare il talento e l’energia dei giovani musicisti.

Dalle ore 20.30 sarà possibile sperimentare liberamente il percorso barefoot, per sciogliere le tensioni della giornata, godere della frescura, entrare in contatto emozionale con l'ambiente godere appieno una serata divertente, romantica e carica di gioia di vivere.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito parcofluvialegessostura.it , mentre per informazioni sono disponibili il numero 0171 444501 e l’indirizzo eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it; in caso di pioggia l’evento si svolgerà alla Casa del Fiume.



















