Organi Vespera, quattro concerti tra le vallate cuneesi per celebrare la grande musica

Vera Anfossi (viola), Ubaldo Rosso (flauto), Milena Punzi (violoncello) e Roberto Fresia (organo).

Prosegue la nuova edizione di Organi Vespera, rassegna concertistica organizzata dagli “Amici della Musica Savigliano” che celebra il patrimonio organario delle vallate cuneesi.

Ancora quattro appuntamenti, in programma nei fine settimana del 17-18 e 24-25 luglio 2026, offriranno al pubblico un viaggio sonoro unico tra fede, storia e contaminazioni strumentali. Prossimo concerto venerdì 17 luglio alle 21.00 a Entracque (Cn), presso la chiesa di san Antonino. Riflettori puntati sullo storico organo Giacomo Vegezzi Bossi del 1868, che dialogherà con sonorità moderne grazie al duo composto da Christian Summa ai sassofoni e Vincenzo Palumbo all'organo.

Il giorno successivo - sabato 18 luglio sempre alle 21.00 - la rassegna si sposterà a Pietraporzio, nella chiesa di santo Stefano. Qui l'organo Carlo Vittino del 1839 sarà il perno di un ricco ensemble cameristico formato da Vera Anfossi (viola), Ubaldo Rosso (flauto), Milena Punzi (violoncello) e Roberto Fresia (organo).

Il weekend successivo si aprirà venerdì 24 luglio alle 21.00 a Limone Piemonte, nella chiesa di san Pietro in Vincoli. Lo strumento contemporaneo Brondino Vegezzi Bossi (2001) accompagnerà una serata di grande suggestione che unisce musica e parola, grazie alla voce recitante di Elena Zegna, affiancata da Ubaldo Rosso al flauto e Tomè Olives all'organo.

Questa seconda parte della rassegna terminerà sabato 25 luglio alle 21.15 a Passatore, presso la chiesa parrocchiale. Il maestoso organo Fratelli Vittino del 1873 farà da spalla alla squillante tromba di Mauro Pavese, guidato ancora una volta dalle mani del maestro Tomè Olives.

Per favorire la massima partecipazione della cittadinanza e degli appassionati, l'ingresso a ogni singolo evento è a offerta libera. Si tratta di un'occasione per riscoprire tesori artistici nascosti e vivere serate di profonda condivisione culturale.

Per ricevere maggiori informazioni sui dettagli del programma o per effettuare le prenotazioni consigliate, è possibile contattare direttamente l'organizzazione al numero di telefono 335.5299411.