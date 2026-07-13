Piccioni su tetti e pannelli fotovoltaici: perché il problema è in aumento e come prevenirlo in modo efficace

Basta alzare lo sguardo verso molti tetti cittadini e di provincia per accorgersi che il problema è più diffuso di quanto sembri. Quando i piccioni scelgono una grondaia, un cornicione o lo spazio sotto un impianto fotovoltaico come luogo dove fermarsi e nidificare, le conseguenze non si limitano a qualche macchia di sporco.

Gli escrementi possono imbrattare facciate, balconi e aree esterne, le grondaie rischiano di intasarsi compromettendo il corretto deflusso dell'acqua piovana, mentre la presenza di nidi e detriti sotto i pannelli solari può ridurre l'efficienza dell'impianto. Nel tempo, una situazione trascurata può tradursi in maggiori costi di manutenzione e incidere anche sul valore dell'immobile.

Un fenomeno che riguarda molte abitazioni, condomini e strutture produttive anche nell’area di Cuneo, dove la presenza di edifici residenziali, capannoni e impianti fotovoltaici ha reso sempre più frequente la necessità di trovare soluzioni efficaci per proteggere le superfici più esposte.

Perché i piccioni scelgono tetti e impianti fotovoltaici

I piccioni sono animali estremamente adattabili. Negli ambienti urbani hanno imparato a sfruttare gli spazi creati dall'uomo, trovando facilmente riparo su cornicioni, travi, sottotetti e coperture degli edifici.

Un tetto rappresenta per questi volatili un luogo ideale: è sopraelevato, generalmente protetto dalle intemperie e offre numerosi punti dove sostare indisturbati. Lo stesso vale per i pannelli fotovoltaici, che negli ultimi anni sono diventati una delle zone più frequentate.

Lo spazio tra il modulo e la copertura del tetto crea infatti una sorta di ambiente protetto, riparato dal sole diretto e dalla pioggia. Per i piccioni può diventare il luogo perfetto dove costruire un nido e crescere i piccoli.

Il problema tende poi ad aumentare nel tempo. Un singolo esemplare che trova condizioni favorevoli può richiamarne altri, trasformando una presenza occasionale in una vera e propria colonia.

Guano, nidi e sporco: i danni che spesso vengono sottovalutati

La presenza dei piccioni viene spesso considerata un semplice problema estetico, ma in realtà può avere conseguenze più importanti.

Uno dei principali elementi di criticità è rappresentato dal guano. Gli escrementi dei volatili possono deteriorare superfici e materiali, oltre a creare problemi di pulizia soprattutto in edifici con balconi, terrazzi, ingressi condominiali o spazi frequentati da persone.

Anche le grondaie sono particolarmente vulnerabili. Foglie, piume, rametti e materiale utilizzato per costruire i nidi possono accumularsi nei canali di raccolta dell'acqua, impedendo il normale deflusso. In caso di piogge intense, una grondaia ostruita può provocare ristagni, traboccamenti e infiltrazioni.

Un discorso simile riguarda gli impianti fotovoltaici. I detriti accumulati sotto i pannelli possono ostacolare la ventilazione naturale dei moduli e creare condizioni poco favorevoli al corretto funzionamento dell'impianto. Inoltre, lo sporco depositato sulla superficie può ridurre la capacità dei pannelli di produrre energia.

Per chi ha investito in un sistema fotovoltaico, quindi, proteggere l'impianto significa anche preservare nel tempo la resa economica.

Molti rimedi temporanei non risolvono il problema

Quando il problema dei piccioni diventa evidente, il primo tentativo spesso consiste nell'utilizzare soluzioni fai-da-te improvvisate.

Sagome di rapaci, nastri riflettenti, oggetti rumorosi o prodotti repellenti possono dare un risultato immediato, ma nella maggior parte dei casi l'effetto tende a diminuire con il passare del tempo.

I piccioni sono animali intelligenti e capaci di adattarsi. Se un tetto o una copertura continuano a offrire un luogo sicuro dove ripararsi e nidificare, è probabile che tornino a frequentare quella zona.

La questione principale, quindi, non è soltanto allontanare temporaneamente gli animali, ma impedire che trovino nuovamente un punto adatto dove fermarsi.

Le soluzioni più efficaci per proteggere gli edifici

Per risolvere il problema alla radice, oggi si ricorre a Dispositivi per Allontanare i Piccioni studiati per impedire ai volatili di trovare punti d'appoggio e di nidificazione. Scovoli per grondaie, barriere per impianti fotovoltaici e sistemi di protezione per cornicioni e altri elementi architettonici consentono di intervenire in modo discreto, senza arrecare danni agli animali.

A differenza dei sistemi che cercano di spaventare i piccioni attraverso stimoli acustici o visivi, queste soluzioni agiscono direttamente sull'ambiente. Quando una superficie non offre più un punto sicuro dove appoggiarsi o costruire un nido, il piccione tende a cercare un'altra zona.

Proteggere grondaie e bordi degli edifici

Tra i punti più delicati di un edificio ci sono sicuramente le grondaie. Il bordo esterno rappresenta infatti un appoggio ideale per piccioni, colombe e altri volatili, che possono fermarsi creando sporco e depositi proprio nelle zone più difficili da pulire.

La presenza continua di escrementi lungo i bordi delle grondaie può inoltre causare problemi anche nelle aree sottostanti, con facciate, balconi, marciapiedi e spazi esterni che richiedono frequenti interventi di pulizia.

Una soluzione pensata per affrontare questa problematica è Gutter Bird Protection, un sistema progettato per impedire ai volatili di appollaiarsi sui bordi delle grondaie mantenendo libero il canale di scolo. In questo modo si limita la formazione di depositi organici e si riduce il rischio che sporco e materiali trasportati dagli uccelli finiscano sulle superfici sottostanti.

Cornicioni, balconi e travi: i punti dove i volatili cercano riparo

Non sono soltanto tetti e grondaie ad attirare i piccioni. Cornicioni, travi, parapetti e balconi rappresentano spesso punti di appoggio privilegiati, soprattutto quando offrono una superficie stabile e riparata.

In molti casi il problema nasce proprio da elementi architettonici apparentemente secondari: una sporgenza del tetto, una trave esterna o il bordo di un balcone possono diventare il luogo dove i volatili si fermano quotidianamente, lasciando sporco e creando situazioni difficili da gestire.

Per queste aree sono disponibili sistemi specifici come Edge Bird Protection, pensato per bloccare la sosta di piccioni e altri volatili su parapetti, cornicioni, travi e superfici sporgenti. Il principio è quello di impedire l'appoggio senza modificare in modo invasivo la struttura dell'edificio.

Una soluzione di questo tipo può essere utile anche per balconi e terrazzi, dove la presenza di escrementi e piume rappresenta spesso un problema sia dal punto di vista igienico sia estetico. Evitare che gli animali trovino un punto stabile dove fermarsi permette di ridurre sensibilmente la necessità di pulizie frequenti.

La protezione degli impianti fotovoltaici parte dalla prevenzione

Con la crescente diffusione del fotovoltaico, la gestione della presenza dei volatili è diventata un aspetto sempre più importante per proprietari di abitazioni, aziende e strutture produttive.

Installare un impianto significa fare un investimento destinato a durare molti anni. Per questo motivo è importante preservarne le condizioni di funzionamento, evitando che elementi esterni possano comprometterne la resa.

I piccioni che si inseriscono sotto i pannelli possono creare diversi problemi: costruiscono nidi, accumulano materiale organico e trasportano rametti o foglie che rimangono intrappolati nella struttura. In estate, inoltre, la presenza di detriti può interferire con la corretta ventilazione dei moduli.

Le barriere perimetrali specifiche per il fotovoltaico rappresentano una delle soluzioni più utilizzate perché impediscono fisicamente l'accesso allo spazio sotto i pannelli, lasciando comunque invariata la funzionalità dell'impianto.

Intervenire in fase preventiva, magari già durante l'installazione dei pannelli o nelle prime fasi in cui si nota la presenza dei volatili, consente di evitare situazioni più complesse da risolvere successivamente.

Una soluzione rispettosa dell'ambiente e degli animali

Quando si parla di allontanamento dei piccioni è importante distinguere tra sistemi di protezione e metodi che possono creare problemi agli animali.

Le soluzioni più moderne non hanno l'obiettivo di eliminare i volatili, ma semplicemente di impedire loro di utilizzare determinate superfici come luogo di sosta o nidificazione.

I sistemi meccanici seguono proprio questa logica: non feriscono l'animale e non richiedono l'utilizzo di sostanze chimiche o dispositivi rumorosi. Rendendo meno accessibili alcune aree dell'edificio, favoriscono lo spostamento dei piccioni verso ambienti più adatti.

Questo approccio permette di trovare un equilibrio tra la necessità di proteggere gli immobili e il rispetto della fauna urbana.

Prevenire è più conveniente che intervenire dopo

Uno degli errori più frequenti è aspettare che il problema diventi evidente prima di cercare una soluzione.

Quando i piccioni hanno già creato una colonia stabile, gli interventi possono diventare più complessi. È necessario rimuovere nidi e materiali accumulati, effettuare pulizie approfondite e verificare eventuali danni provocati dalla presenza prolungata degli animali.

Una protezione installata per tempo permette invece di ridurre la necessità di manutenzioni straordinarie e preservare meglio le condizioni dell'edificio.

In più, una facciata sporca, un ingresso ricoperto di escrementi o un balcone inutilizzabile a causa della presenza costante di volatili possono incidere negativamente sull'immagine della struttura.

Alcuni segnali possono indicare che i piccioni stanno iniziando a colonizzare una zona:

presenza frequente di escrementi su balconi, terrazzi o facciate;

piume e piccoli accumuli di materiale vicino a tetti e pannelli;

rumori provenienti da coperture o sottotetti;

presenza di nidi in punti difficili da raggiungere;

sporco ricorrente nelle grondaie.

Ignorare questi segnali può portare a un peggioramento progressivo della situazione. Un intervento tempestivo permette invece di risolvere il problema prima che diventi più impegnativo.

Proteggere l'immobile significa conservarne il valore

La manutenzione di una casa o di un edificio non riguarda soltanto gli aspetti estetici. Tetti, grondaie e impianti tecnologici rappresentano elementi fondamentali per il valore di una struttura.

La presenza incontrollata di piccioni può trasformarsi in un costo nel tempo, attraverso interventi di pulizia, riparazioni e manutenzioni aggiuntive.

Per questo motivo sempre più proprietari scelgono di adottare sistemi preventivi, capaci di proteggere le superfici più esposte senza interventi invasivi.

Affrontare il problema con strumenti adeguati permette di mantenere più puliti gli spazi esterni, preservare l'efficienza degli impianti fotovoltaici e ridurre le problematiche legate alla presenza dei volatili.

Prevenire la presenza dei piccioni significa quindi proteggere un investimento e garantire una maggiore durata nel tempo delle strutture.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.