Sicurezza, 111 nuovi agenti della Polizia di Stato in Piemonte

Un rafforzamento straordinario degli organici della Polizia di Stato per aumentare la sicurezza dei cittadini in tutto il Paese e, in particolare, in Piemonte. A partire da agosto, alla regione saranno assegnati 111 nuovi agenti provenienti dal 233º corso allievi agenti.

Lo dichiara il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio (Lega), in occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, commentando il nuovo piano nazionale di potenziamento della sicurezza che interesserà Questure, Commissariati e Uffici Immigrazione.

“Si tratta di un intervento importante, frutto dell’impegno costante della Lega per rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e garantire maggiore tutela alle comunità locali”, afferma Bergesio.

Tra le province piemontesi coinvolte figura anche Cuneo, dove arriveranno 10 nuovi operatori: 7 destinati alla Questura e 3 assegnati all’Ufficio Immigrazione, con l’obiettivo di rendere più rapide ed efficaci le attività di controllo e gestione delle procedure.

“È una risposta concreta alle richieste dei cittadini e degli amministratori locali. Il Governo e la Lega dimostrano ancora una volta di voler investire risorse reali per rafforzare legalità, presidio del territorio e contrasto alla criminalità”, prosegue il senatore.

“Nel 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, rivolgo un grazie sincero a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, con coraggio e dedizione, garantiscono la sicurezza degli italiani. Chi tocca un agente, tocca ognuno di noi”, conclude Bergesio.