Centrali sulla Stura, Calderoni: “Serve una strategia regionale sulle concessioni”

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’acquisizione da parte di Aruba di tre centrali idroelettriche sulla Stura conferma quanto il settore sia strategico e attrattivo per gli investitori. Proprio per questo la Regione Piemonte non può limitarsi ad assistere ai cambi di proprietà: serve una strategia chiara sul rinnovo delle concessioni, affinché la ricchezza prodotta dall’acqua si traduca in benefici concreti per le comunità locali".

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Mauro Calderoni, che chiede alla Giunta Cirio di aprire un confronto con Province, Comuni e Unioni montane sul futuro delle concessioni idroelettriche, come peraltro già da tempo sollecita l’Uncem.

"Le concessioni sono un patrimonio pubblico – aggiunge Calderoni -. Dopo decenni di gestione è necessario garantire procedure trasparenti, nuovi investimenti sugli impianti e un ritorno economico adeguato per i territori montani, destinando maggiori risorse a viabilità, servizi, scuole e sanità territoriale. L’energia prodotta nelle nostre vallate deve contribuire anche allo sviluppo di quelle comunità che ne sostengono gli impatti ambientali e infrastrutturali. La Regione non perda questa occasione e si faccia trovare pronta su una partita che vale milioni di euro per il Piemonte".

Mauro Calderoni Consigliere regionale del Partito Democratico – Piemonte