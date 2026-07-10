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Solidarietà | 10 luglio 2026, 12:48

Dona la Spesa per gli amici animali: all’Ipercoop di Cuneo la raccolta solidale per il Canile municipale

Sabato 11 luglio, dalle 9 alle 18, saranno presenti i volontari della Lega Italiana Diritti Animali

Sabato 11 luglio torna nei punti vendita Nova Coop della provincia di Cuneo l’iniziativa “Dona la Spesa per gli amici animali”, la giornata dedicata alla raccolta di alimenti e prodotti di prima necessità destinati alle associazioni che si occupano di animali randagi o abbandonati. 

All’Ipercoop di Cuneo, i volontari della L.I.D.A. – Lega Italiana Diritti Animali, che gestisce con cura, passione e precisione il Canile Municipale cittadino ormai da molti anni, saranno presenti dalle 9 alle 18 per accogliere le donazioni dei clienti.

Durante tutta la giornata sarà possibile acquistare crocchette, cibo umido in scatola, biscotti e altri prodotti essenziali, consegnandoli direttamente ai volontari e ai Soci Coop presenti in negozio. Un gesto semplice, ma fondamentale per sostenere il lavoro quotidiano di chi si prende cura degli animali in difficoltà. 

Animali che a Cuneo trovano una struttura modello, e dove i cani sono accolti con estrema attenzione, curati e in molti casi, rieducati per essere inseriti quanto prima in un ambiente familiare.

Estate, il periodo più critico: l’appello alla responsabilità
La stagione estiva rappresenta purtroppo il momento più delicato dell’anno: con l’arrivo delle vacanze, aumentano gli episodi di abbandono e cresce il numero di animali che necessitano di assistenza, cure e accoglienza.

In questo contesto, iniziative come “Dona la Spesa” diventano un presidio di solidarietà indispensabile per garantire risorse immediate alle strutture del territorio.

Il Canile di Cuneo: un modello di accoglienza e integrazione

La LIDA di Cuneo, che gestisce il canile municipale, porta avanti da anni un modello di accoglienza basato su cura, benessere e integrazione sociale degli animali. 

"La Lida è una macchina che non si ferma mai, un progetto che negli anni è diventato realtà" come spiegano i volontari. "Il nostro obiettivo è il benessere degli animali, che qui non si sentono prigionieri ma vivono in ampi spazi e con tanto verde intorno a loro, grazie alle attenzioni quotidiane dei volontari. Vogliamo ridurre al minimo la permanenza dei cani in canile e puntare a un traguardo ambizioso, un sogno: zero cani in canile, attraverso cura, profilassi, educazione, formazione, integrazione e adozione".

redazione

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