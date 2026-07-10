Inclusione e solidarietà: il Lions Mondovì Monregalese in visita all’Estate Ragazzi per l’autismo

Una mattinata all’insegna dell’inclusione, della vicinanza concreta e dell’emozione autentica. Si è svolta oggi la visita della neo presidente del Lions Club Mondovì Monregalese, l’avvocato Francesca Bertazzoli, presso i locali che ospitano l’Estate Ragazzi interamente dedicata a bambini con sindrome dell’autismo.

Ad accompagnarla in questo significativo momento di incontro sul territorio, una delegazione del Club composta dal past presidente Paolo Gastaldi, dal responsabile dei service Marco Bailo e dal referente di zona LCIF Gino Ghiazza.

I rappresentanti del sodalizio lionistico hanno potuto toccare con mano il valore sociale di un’iniziativa unica nel suo genere, pensata per offrire ai partecipanti un ambiente stimolante, sicuro e ricco di attività su misura durante i mesi estivi. Un progetto reso possibile anche grazie al contributo economico del Lions Club Mondovì Monregalese, che ha consentito di garantire la presenza costante di educatori specializzati e l’acquisto di materiali didattico-ricreativi specifici.

Il servizio si sviluppa attraverso percorsi pedagogici personalizzati che integrano laboratori espressivi, attività motorie e momenti di socializzazione guidata, con l’obiettivo di favorire autonomia e interazione, valorizzando le potenzialità di ciascun bambino in un contesto sereno e inclusivo. Un sostegno concreto non solo per i giovani partecipanti, ma anche per le loro famiglie, che durante il periodo estivo possono contare su un supporto qualificato.

"Vedere questi bambini e la straordinaria dedizione degli operatori – ha dichiarato la presidente Francesca Bertazzoli – ci conferma quanto sia vitale e urgente essere presenti sul territorio con azioni tangibili e concrete".

La visita ha rappresentato una testimonianza concreta dello spirito “We Serve”, evidenziando come la sinergia tra associazionismo e realtà locali possa contribuire ad abbattere le barriere dell’isolamento e a costruire una comunità più inclusiva. Il Lions Club Mondovì Monregalese rinnova così il proprio impegno sociale, offrendo a questi ragazzi un’estate di integrazione, dignità e sorrisi.