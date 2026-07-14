Premio Roddi 2026: svelata la classifica finale dei poeti vincitori

È ufficialmente disponibile la classifica finale dei vincitori del "Premio Roddi 2026", giunto alla sua trentunesima edizione. Dopo la chiusura delle iscrizioni, avvenuta lo scorso domenica 10 maggio 2026, e la partecipazione di poeti, bambini, ragazzi, adulti e istituti scolastici provenienti da tutta Italia, la giuria ha concluso il proprio lavoro di valutazione selezionando le opere vincitrici, premiate e segnalate nelle diverse sezioni del concorso.

Anche quest’anno il concorso ha accolto la poesia nelle sue molteplici forme: dalle composizioni in lingua italiana a quelle in piemontese e nelle lingue minoritarie, fino ai lavori collettivi realizzati in ambito scolastico. Le poesie selezionate dalla giuria entreranno inoltre a far parte dell’antologia ufficiale del "Premio Roddi 2026", a testimonianza della ricchezza e della qualità delle opere presentate.

L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è fissato per domenica 30 agosto 2026 alle ore 16.30 a Roddi, in piazza Umberto I. Sarà un momento aperto al pubblico per incontrare gli autori e celebrare i vincitori, arricchito da un evento a sorpresa interamente dedicato ai più piccoli.

In allegato la classifica finale.