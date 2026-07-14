Resta intossicato dal monossido mentre usa un compressore a scoppio

Un'intossicazione da monossido a Bellino, in una borgata del paese, dove un uomo ha manifestato dei sintomi per i quali è stato portato in ospedale per accertamenti. Non ha fortunatamente mai perso conoscenza.

Il signore stava lavorando in uno scantinato, utilizzando un compressore a scoppio per stabilizzare alcune mattonelle a terra. Si trovava in uno scantinato scarsamente aerato e questo ha provocato la stagnazione dei fumi e l'intossicazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco.