La Fondazione Matteo Costamagna "mette le ruote" ad Amicosport

Giovedì 9 luglio i cancelli della sede di Amicosport ASD APS si sono aperti per accogliere un nuovo arrivo.

Grazie al contributo della Fondazione Matteo Costamagna, da sempre al fianco dell'Associazione che si dedica ad attività ludico sportive per persone con disabilità intellettiva, gli atleti e le atlete di Amicosport avranno un nuovo mezzo di trasporto per vivere la loro attività sportiva appieno: il nuovo pulmino bianco Citroen Space tourer 9 posti versione XL li accompagnerà ad eventi e competizioni in tutta Italia affiancando il "collega" Jumpy Citroen donato nel 2008 sempre dalla Fondazione Matteo Costamagna.

La consegna delle chiavi tra il Presidente della Fondazione Silvio Bella e la Presidente Amicosport Cristina Bernardi è stata l'occasione per mostrare ai rappresentanti della Fondazione la "casa" di Amicosport che continua a crescere e diventare sempre più inclusiva con palestra polifunzionale a disposizione del territorio, palestrina, area uffici ed accoglienza ed il nuovo spazio dedicato a sport e relax che ha accolto il momento di festa comune con atleti, tecnici e volontari che non hanno voluto mancare al momento di benvenuto del nuovo compagno di viaggi.





"Ringraziamo la Fondazione Matteo Costamagna perché è da molto tempo vicina ad Amicosport - dichiara Cristina Bernardi - sostenendoci con i suoi contributi : per citare i più importanti .... dal primo pulmino donato nel 2008 alle attrezzature per arredare la nostra nuova Palestra Paolo Mosconi nel 2017 sino all'importante contributo odierno, per un nuovo, bellissimo pulmino.

La fiducia ed il sostegno con i quali ci hanno accompagnato in questi anni sono uno stimolo per la nostra realtà, che continua a crescere anche grazie a chi crede in noi e, con gesti concreti, supporta il nostro percorso".