"Festa della Vita" al Cenacolo di Madre Elvira: attese 15mila persone sulla collina di Saluzzo

Mancano due giorni alla "Festa della vita" alla comunità "Il Cenacolo" sulla collina di Saluzzo. Si svolgerà da giovedì 16 a domenica 19 luglio e come ogni anno sarà occasione di incontro mondiale di giovani, genitori e amici della comunità di Madre Elvira, suor Elvira Petrozzi, che proprio il 16 luglio del 1983 apriva le porte della sua casa madre in una villa abbandonata concessa dal Comune, per accogliere giovani in situazioni di dipendenza e fragilità, volendo dare loro una "famiglia" fondata sulla fede e sulla preghiera e una opportunità di riscatto attraverso la "via della bellezza della Vita vera".

"Effatà... apriti", il tema dell'edizione al via.

Un filo rosso molto significativo per la comunità che porta al concetto dell'aprirsi, all’accettazione della vita, all’apertura verso dio e le persone, con una postura di presenza di cuore e mente verso l'esistenza.

Accoglienza, preghiera, catechesi, messe, confronti, musica e momenti di gioia sono condensati in un fitto programma consultabile sul sito.

Tra i momenti clou, la messa di sabato 18 luglio alle 17,30 celebrata da monsignor Bernardino Giordano (don Berna di Saluzzo), vescovo di Grosseto e Pitigliano, Sovana, Orbetello, nella quale alcuni giovani adulti della comunità riceveranno il battesimo e la cresima.

Nella messa del giorno successivo, domenica pomeriggio 19 luglio, presieduta dal vescovo monsignor Cristiano Bodo, avrà luogo l’ordinazione presbiterale di don Denis Magut, nato in Slovacchia nel 1989, entrato nella comunità di madre Elvira a 18 anni. Sarà il tredicesimo sacerdote del «Cenacolo».

L’arcivescovo Aldo Cavalli, nominato nel 2022 da papa Francesco Visitatore Apostolico per la parrocchia di Medjugorje, presiederà invece la funzione religiosa di venerdì. La sera il concerto dei Christian Music.

Non mancherà sabato sera, sul grande palcoscenico del Villaggio, il tradizionale musical dal titolo "Effatà", prodotto dalla Casa madre.

Nei giorni della "Festa della vita" per far visita alla tomba di suor Elvira, deceduta il 3 agosto 2023 all’età di 86 anni e sepolta nella cappella della residenza di via Pagno 115, occorre prenotare presso le suore Missionarie della Risurrezione al numero 389/94.36.423.

Sono attese migliaia di persone da vari Paesi del mondo sulla sommità della collina, in via san Lorenzo. Lo scorso anno furono oltre 15mila le presenze. Quest’anno il numero, viste le prenotazioni, potrebbe essere superato.

Sul sito www.festadellavita.info le iscrizioni sono già chiuse, ma si potranno effettuare direttamente sul luogo.

Si arriva a piedi o in navetta, perché dal 16 al 19 luglio le strade che portano al Cenacolo sono chiuse al traffico (eccetto per i residenti).

Gli arrivi e partenze dei bus da alcune postazioni di Saluzzo sono consultabili sempre sul sito.