Torna "Piovono mirtilli!": a Cuneo la raccolta solidale a favore dell'agricoltura in Mozambico

Dopo il successo del sabato 4 luglio, quando oltre 300 persone hanno partecipato alla raccolta nonostante il caldo, torna per la seconda giornata "Piovono mirtilli!", l’iniziativa dell’associazione Lvia per lo sviluppo dell’agricoltura in Mozambico.

"In questo Paese dell’Africa orientale la popolazione vive prevalentemente di agricoltura, la cui produttività però è molto bassa – racconta Pietro Ferlito, coordinatore del progetto di Lvia in Mozambico – . Stiamo parlando di un’attività di sussistenza, praticata a livello familiare e senza meccanizzazione. La produzione dipende quasi esclusivamente dalle piogge che, con il cambiamento climatico, sono sempre più imprevedibili. Tutto questo rende la sopravvivenza delle comunità rurali una vera sfida. Lvia opera nella provincia di Nampula per sostenere gli agricoltori con formazioni su tecniche innovative, resilienti e sostenibili, offrendo attrezzi e rafforzando la filiera per rendere il cibo più nutriente e accessibile".

Per il terzo anno consecutivo, l’associazione cuneese propone la raccolta dei mirtilli biologici messi a disposizione dall’azienda agricola "Tetto nuovo" come strumento di partecipazione attiva della cittadinanza. Chi partecipa potrà portare a casa i frutti raccolti al costo di 4 euro al kg, di cui 2 euro saranno devoluti dall’azienda agricola al progetto di cooperazione internazionale di Lvia.

La raccolta si svolgerà sabato 18 luglio presso via della Battaglia 113, a Madonna dell’Olmo, dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. In caso di maltempo la giornata sarà posticipata. Non è necessaria la prenotazione, ma si prega di portare cestini o cassette personali per i frutti e di parcheggiare presso i vicini campi sportivi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 351/78.51.972.