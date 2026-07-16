Luoghi del Sacro: eventi speciali nelle Diocesi di Cuneo-Fossano e Saluzzo

Gli edifici di culto, che sono da sempre identificati come espressione di Fede, rivestono anche una importante valenza culturale, artistica e turistica. Il circuito dei Luoghi del Sacro - tassello fondamentale del progetto Itinerari del Sacro - intende svelare e far conoscere alcuni dei più interessanti e preziosi tesori di arte sacra della Provincia di Cuneo custoditi in chiese, santuari e piccole cappelle.

Fino al mese di ottobre - con un interessante incremento di attività durante i mesi estivi - i Volontari per l’Arte delle Diocesi cuneesi cureranno le aperture di alcuni Luoghi del Sacro del territorio delle quali segue elenco. Come indicato a seguire, l'accesso e la visita ai beni è in alcuni casi fruibile in autonomia oppure tramite l'App Cultura a porte aperte.

I Volontari del Sacro sono inoltre importante presenza a supporto di alcuni eventi speciali programmati dalle diocesi di vari territori. Li si trova quindi a supporto di conferenze, mostre, spettacoli; figure che con costanza supportano attivamente la promozione viva dei beni storico-artistici ecclesiastici del cuneese.

Le diocesi di Cuneo-Fossano e Saluzzo propongono, per il 25 luglio, due interessanti proposte in programma presso il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo e il Santuario Madonna della Misericordia di Valmala.

EVENTI SPECIALI NELLE DIOCESI DI

CUNEO-FOSSANO E SALUZZO

Sabato 25 luglio

SANTUARIO DIOCESANO MADONNA DELLA MISERICORDIA.

RESTAURI E RIQUALIFICAZIONE

Valmala, Santuario

Ore 10.00 saluti istituzionali

Ore 11.00 visita al complesso

Ore 14.30 relazioni di Stefania Manassero (Soprintendenza ABAP AL), Claudio Ellena (progettista), Cesare Pagliero (restauratore), Loredana Fracchia (Soprintendenza ABAP AL)

Ore 16.00 Santa Messa celebrata da S. E. Mons. Cristiano Bodo Vescovo di Saluzzo.

Secondo quanto riferito dai giovanissimi veggenti, agli inizi del mese di agosto del 1834, in località Chiotto di Valmala - nella media Valle Varaita - apparve una figura femminile piangente, seduta su di una pietra. Le apparizioni ai pastorelli continuarono per cinquanta giorni, sino al 21 settembre del ‘34.

“Sul luogo, dove i ragazzi asserivano di aver visto questa figura femminile 'ogni volta più bella'ma anche di aver sentito suoni di campanelli e litanie >, accorse ben presto l’intero paese, attirato anche dalle prime grazie di guarigione attribuite alla misteriosa figura'".

Il parroco di Valmala don Giuseppe Rivoira ben presto si esprimeva a favore delle richieste della sua comunità affinché fosse edificata una cappella, formalmente quale ex voto per lo scampato contagio dal colera che infieriva in particolare nell’area tra Cuneo, Busca, Dronero e Caraglio: la costruzione veniva autorizzata dalla Curia nel 1836.

La Lettera pastorale per la quaresima del 1887 di Mons. Monale concedeva quaranta giorni di indulgenza ai devoti che nel corso del mese di agosto si sarebbero recati al Santuario: pur in assenza di un esplicito riconoscimento delle apparizioni, avveniva il riconoscimento della valenza di Santuario del luogo del sacro sorto come cappella nel 1837.

La prima domenica di agosto 1946 Mons. Egidio Lanzo, Vescovo di Saluzzo, assistito dai Vescovi di Cuneo e di Fossano, alla presenza di una moltitudine immensa di fedeli, incoronava solennemente la Madonna di Valmala a Regina della Diocesi.

Nel 2017, ad insediamento appena avvenuto, il Vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo sceglie di candidare ai fondi CEI art. 6 un lotto funzionale di ristrutturazioni; segue, nella primavera del 2018, la Peregrinatio dell’effigie della Madre della Misericordia in Saluzzo città.

"Il 25 luglio festeggeremo insieme i restauri e la riqualificazione del complesso del Santuario, calato nel suo contesto paesaggistico di pregio, resi possibili dal bando Santuari e Comunità di Fondazione CRT, dalle risorse generate dall’avvenuta fusione del Comune di Busca e dell’attuale Municipio di Valmala, dai fondi del PNRR, dai contributi della Fondazione CRC, dall’8x1000 alla Chiesa Cattolica, dai singoli benefattori".