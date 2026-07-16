Partita da Cuneo la colonna mobile dei Vigili del Fuoco per fronteggiare l'emergenza in Emilia Romagna

Sono oltre 70 i Centri Operativi Comunali (COC) aperti in Emilia Romagna per fronteggiare l'emergenza maltempo che nelle ultime ore ha investito la regione, mentre a Bologna è al lavoro il Centro operativo regionale (Cor) dell’Agenzia di sicurezza territoriale e Protezione civile.

Per aiutare la popolazione che si trova a fronteggiare ingenti danni ed emergenze causati da violenti nubifragi e raffiche di vento sono in arrivo anche due unità provenienti dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo, partiti nelle ultime ore con un mezzo logistico per raggiungere i colleghi che stanno fronteggiando centinaia di richieste di intervento nelle zone colpite, tra allagamenti, strada interrotte e mancanza di servizi.