Raffiche di vento, piegati due alberi sulla provinciale tra Valdieri e Sant'Anna

Le forti raffiche di vento che nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 luglio, hanno interessato la zona di Cuneo hanno causato alcuni disagi alla viabilità sulla strada provinciale 22, nel territorio comunale di Valdieri.

L'intervento si è reso necessario nel tratto compreso tra il capoluogo e la frazione Sant'Anna, dove due alberi, piegati dal vento, sono finiti a occupare parzialmente la carreggiata, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cuneo, che ha provveduto alla rimozione delle piante e alla messa in sicurezza della sede stradale.

Concluso l'intervento, la circolazione è tornata regolare. Fortunatamente non si sono registrati danni a veicoli né persone coinvolte.