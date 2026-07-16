Scontro tra auto e furgone a Villastellone, muore una donna di 56 anni

Grave incidente stradale questa mattina, 16 luglio 2026, sulla strada statale 393 di Villastellone. Poco dopo mezzogiorno, lungo corso Savona al civico 64, un'auto e un furgone si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Nell'impatto ha perso la vita una donna di 56 anni che viaggiava a bordo della vettura.

L'allarme è scattato intorno alle 12.30, quando sul posto è intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero per prestare soccorso ai feriti. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell'ordine per gestire l’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità lungo la statale il prima possibile.

Inutili i tentativi di soccorso per la donna

Per la conducente dell'auto, nonostante l'intervento dei sanitari, non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali.

L'altra persona coinvolta nell'incidente, il conducente del furgone di 42 anni, è stato assistito dal personale sanitario e successivamente trasportato in ambulanza all'ospedale di Moncalieri. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.