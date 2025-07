Confartigianato Cuneo promuove la sicurezza stradale con la Polizia di Stato nell'ambito dei festeggiamenti per l’80 anniversario di fondazione [VIDEO]

La sicurezza stradale, da sempre uno dei temi principali, su cui Confartigianato Imprese Cuneo si è impegnata in questi anni, non poteva mancare nei festeggiamenti per l’ottantesimo anniversario di fondazione dell’Associazione.

E mentre la centrale piazza Galimberti a Cuneo si sta preparando per accogliere gli eventi in programma, la Polizia di Stato, con i suoi mezzi posizionati sul sagrato, accoglie i giovani dell’Estate ragazzi indicando loro i comportamenti consapevoli per arginare i pericoli della strada.

Conoscere e rispettare il Codice della Strada, adottare comportamenti responsabili, come allacciare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, evitare distrazioni e guidare in modo consapevole, diventano pratiche essenziali per mantenere alti i livelli di sicurezza quando si viaggia in auto.

La formazione, quindi, assume in questo caso un “plus” culturale fondamentale che si richiama ai valori di responsabilità, rispetto di sé, degli altri e delle regole.

Illustrano l'iniziativa Michele Terrana, Capo di Gabinetto della Questura di Cuneo e Joseph Meineri, direttore di Confartigianato Cuneo (GUARDA IL VIDEO)