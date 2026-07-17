Globy Wholesale Platform: Tracciamento online dei container ONE e ispezione del carico

L'azienda è partecipata congiuntamente dalle compagnie di navigazione NYK Line, K Line e Mitsui O.S.K. Lines. L'acronimo "ONE" significa Ocean Network Express Holdings.

La società è stata fondata nel 2017 in seguito alla fusione delle attività di trasporto container delle tre compagnie. Al momento della sua costituzione, la capacità complessiva della flotta era di circa 1,5 milioni di TEU, rendendo ONE una delle sei maggiori compagnie di trasporto marittimo di container al mondo.

Oggi l'azienda impiega oltre 14.000 dipendenti. Le sedi centrali si trovano in Giappone e a Singapore. La flotta comprende circa 170 navi portacontainer di diverse capacità, tra cui sei unità della classe Innovation con una capacità fino a 24.000 TEU. Le navi ONE fanno scalo ogni giorno in circa 80 porti nel mondo. L'azienda fa parte della Premier Alliance.

Nel corso degli ultimi nove anni, ONE ha consolidato la propria reputazione grazie a numerosi punti di forza, tra cui:

• trasporto marittimo dei container sicuro e affidabile;

• impiego di moderne e innovative navi portacontainer;

• posizione di rilievo nel mercato asiatico del trasporto marittimo;

• tariffe competitive per i servizi offerti;

• possibilità di monitorare i container durante il trasporto.

Come Globy collega gli acquisti all'ingrosso e la logistica

Prima di utilizzare i servizi di ONE, è necessario selezionare e acquistare i prodotti all'ingrosso. Il modo più semplice per farlo è attraverso un marketplace B2B. Per questo consigliamo Globy B2B, una piattaforma che integra marketplace all'ingrosso e servizi logistici in un unico ecosistema.

Per iniziare a utilizzare Globy è sufficiente compilare tutti i campi obbligatori del modulo di registrazione contrassegnati con un asterisco. Oltre ai dati aziendali, è necessario inserire i recapiti per essere contattati da altre imprese e specificare il ruolo della propria azienda, ad esempio fornitore, commerciante, operatore logistico o altro.

Se sei un acquirente, una volta completata la registrazione potrai consultare il catalogo e selezionare i prodotti desiderati. In alternativa, puoi pubblicare una richiesta di acquisto e attendere che distributori o rivenditori ti contattino direttamente.

Il sito Globy consente inoltre di filtrare le offerte in base alla tipologia di azienda, visualizzando esclusivamente quelle provenienti dai produttori. Come avviene comunemente nelle piattaforme B2B, è possibile negoziare il prezzo con il fornitore. Se la tua proposta è motivata e convincente, il venditore potrà accettarla.

Successivamente si passa alla fase di spedizione della merce verso il porto di destinazione. Le spedizioni dall'Asia possono essere effettuate tramite ONE, selezionabile direttamente dall'elenco dei vettori disponibili su Globy.

Tracciamento online dei container ONE

Per trovare un vettore su Globy basta aprire la sezione Freight Calculator e compilare i campi richiesti con i dati della spedizione. Il sistema mostrerà i percorsi disponibili, tra i quali sarà possibile scegliere ONE e concordare il costo del trasporto.

Dopo la spedizione, è possibile accedere alla funzione Container Tracking per monitorare il carico in tempo reale. Si tratta di uno strumento particolarmente utile che consente di conoscere in qualsiasi momento la posizione della merce e seguire visivamente il percorso della nave.

In caso di imprevisti durante il trasporto, il sistema invia una notifica, consentendo di intervenire rapidamente e coordinare in modo efficace la catena di approvvigionamento.

Il servizio ONE Container Tracking è accessibile direttamente dal browser, senza la necessità di installare software sul computer o applicazioni sullo smartphone.

Ispezione del carico in porto e merci non reclamate

Si consiglia di verificare il carico al momento dell'arrivo in porto. Se l'imballaggio risulta danneggiato oppure la merce non corrisponde alle caratteristiche indicate nella scheda del prodotto, è possibile rifiutarne la consegna specificandone il motivo.

In questi casi la merce rimane in porto e la responsabilità ricade sul fornitore, che dovrà individuare un nuovo acquirente. Per questo motivo vengono pubblicati annunci nell'apposita sezione di Globy, spesso accompagnati da sconti.

Se i prodotti sono prossimi alla scadenza, gli sconti possono arrivare fino al 95%; per le merci prive di scadenza, invece, le riduzioni di prezzo possono essere contenute, ad esempio intorno al 5%.

Sul sito Globy è possibile consultare gratuitamente l'elenco delle spedizioni rimaste in giacenza e utilizzare gli strumenti logistici messi a disposizione dalla piattaforma. È possibile iniziare a utilizzare la piattaforma B2B in qualsiasi momento.













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