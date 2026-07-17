Inalpi, dalle parole ai fatti

È stato pubblicato su npj Science of Food - rivista scientifica internazionale - lo studio clinico dedicato al latte fermentato arricchito con lattoferrina sviluppato da Inalpi in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino e le strutture ospedaliere coinvolte nel progetto.

npj Science of Food è una rivista scientifica internazionale specializzata nelle scienze degli alimenti e della nutrizione, parte del Nature Portfolio, uno tra i più prestigiosi gruppi editoriali scientifici a livello mondiale, che pubblica esclusivamente studi sottoposti a un rigoroso processo di revisione che ne garantisce la qualità metodologica e la rilevanza scientifica. La pubblicazione dello studio rappresenta quindi un importante riconoscimento del percorso di ricerca intrapreso da Inalpi e della solidità dei risultati ottenuti.

Lo studio clinico, condotto in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, ha evidenziato come il consumo di latte fermentato arricchito con lattoferrina contribuisca a preservare le riserve di ferro nelle donne con diabete gestazionale, mantenendo stabili i livelli di ferritina senza determinare sovraccarico di ferro o effetti indesiderati. La ricerca ha inoltre rilevato un effetto positivo sulla modulazione del microbiota intestinale, confermando il potenziale del prodotto come innovativa soluzione nutrizionale a supporto della salute materna e fetale.

Lo studio ha fornito solide evidenze sull'efficacia e sulla sicurezza del latte fermentato arricchito con lattoferrina, ponendo le basi per l'avvio dell'iter finalizzato al riconoscimento del prodotto come Alimento a Fini Medici Speciali (AFMS).

“Questo risultato rappresenta la dimostrazione concreta di una strategia che Inalpi porta avanti da anni: investire nella ricerca per sviluppare prodotti innovativi e scientificamente validati. La pubblicazione su una rivista del Nature Portfolio conferma che la collaborazione tra impresa e mondo accademico può generare valore per il sistema salute e per il nostro territorio. È un punto di partenza che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione nel percorso di innovazione intrapreso.” - dichiara Ambrogio Invernizzi Presidente Inalpi Holding.

Si tratta di un passaggio strategico che segna l'ingresso di Inalpi in un settore ad elevato contenuto scientifico e tecnologico, quello degli alimenti destinati a esigenze nutrizionali specifiche, e che rafforza il percorso di crescita di Inalpi Nutrition quale polo dedicato allo sviluppo di prodotti innovativi ad alto valore aggiunto.

Questo risultato conferma una strategia perseguita da Inalpi negli anni, fondata su investimenti nella ricerca applicata, nella collaborazione con il mondo accademico e nella valorizzazione della filiera lattiero-casearia attraverso progetti capaci di generare innovazione concreta.

La pubblicazione dello studio dimostra come gli investimenti in ricerca, innovazione e collaborazione con il mondo scientifico possano tradursi in risultati concreti. Per Inalpi è la conferma che il percorso intrapreso negli anni continua a trasformare la visione in progetti, e i progetti in risultati: dalle parole ai fatti.