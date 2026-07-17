Mare o montagna? Come gli italiani scelgono le vacanze nel 2026

È il dilemma estivo per eccellenza, quello che divide le famiglie italiane da generazioni: mare o montagna? Ombrellone e stabilimento, oppure sentieri, rifugi e aria fresca in quota? Nel 2026 la risposta è sempre meno netta — e il modo stesso in cui gli italiani pianificano le proprie vacanze sta cambiando profondamente.

La montagna non è più solo inverno

Per decenni la montagna estiva è stata la scelta "di ripiego": la villeggiatura tranquilla dei nonni, contrapposta al mare delle famiglie giovani. Oggi il quadro si è ribaltato. Le estati sempre più torride hanno trasformato le località alpine e appenniniche in mete ambite proprio nei mesi di punta: dormire con la finestra aperta a 1.200 metri, mentre in pianura si superano i 35 gradi, è diventato un lusso accessibile.

A questo si aggiunge il boom del turismo attivo: trekking, e-bike, vie ferrate, trail running. Le valli alpine registrano presenze estive in costante crescita, con un pubblico più giovane e internazionale rispetto al passato. Località simbolo come Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, registrano il tutto esaurito anche a luglio: chi cerca un hotel a Courmayeur per l'alta stagione estiva ha imparato a prenotare con mesi di anticipo, esattamente come per le località balneari più gettonate.

Il mare resiste, ma cambia pelle

Il mare resta la prima scelta degli italiani in valore assoluto, ma anche qui le abitudini si stanno trasformando. Cresce chi evita le settimane centrali di agosto in favore di giugno e settembre, quando i prezzi scendono e le spiagge respirano. Aumentano i soggiorni brevi e ripetuti — due o tre weekend lunghi al posto della classica quindicina — resi possibili dalla flessibilità del lavoro ibrido.

E cresce soprattutto la ricerca di alternative alle mete più affollate: accanto alle grandi classiche, gli italiani riscoprono i borghi costieri minori, le calette raggiungibili a piedi, le isole meno battute. Destinazioni iconiche ma fuori dai circuiti di massa — si pensi agli hotel a Portofino e al Tigullio, dove il fascino della Riviera si gode al meglio proprio nelle mezze stagioni — tornano al centro dei desideri. Pesa anche il fattore prezzo: con gli stabilimenti balneari che hanno ritoccato i listini anno dopo anno, molte famiglie valutano con più attenzione il rapporto tra costo e qualità dell'esperienza. La vacanza al mare del 2026 somiglia sempre meno a quella degli anni Novanta.

La vera novità: come si sceglie

Ma il cambiamento più profondo non riguarda la destinazione: riguarda il metodo. Fino a pochi anni fa pianificare una vacanza significava aprire dieci schede del browser, confrontare tre portali di prenotazione, leggere decine di recensioni di dubbia affidabilità e sperare di non aver dimenticato nulla.

Oggi l'intelligenza artificiale sta semplificando radicalmente questo processo. Le nuove piattaforme di viaggio non chiedono più di compilare filtri e caselle: si descrive quello che si cerca — "un piccolo hotel in quota con spa, raggiungibile in auto, adatto a bambini" oppure "un appartamento vista mare a settembre, vicino a un borgo con buoni ristoranti" — e il sistema interpreta la richiesta come farebbe un amico esperto, restituendo una rosa di proposte ragionate invece di un elenco infinito. Piattaforme italiane come Itinerai permettono ad esempio di cercare tra centinaia di migliaia di hotel e alloggi in oltre 700 città semplicemente conversando, in cinque lingue, con un assistente che incrocia posizione, atmosfera, recensioni e budget.

Per il viaggiatore il vantaggio non è solo il tempo risparmiato: è la scoperta. L'albergo di charme nel borgo che non compariva a pagina uno, l'agriturismo in valle che nessun filtro avrebbe fatto emergere. La tecnologia, paradossalmente, sta riportando la pianificazione del viaggio a qualcosa di più umano: raccontare cosa si desidera, invece di spuntare caselle.

E allora: mare o montagna?

La risposta più onesta è: entrambi, in momenti diversi. Gli italiani stanno imparando a distribuire le vacanze lungo tutto l'anno — il mare a giugno e settembre, la montagna nel cuore dell'estate e d'inverno, le città d'arte nelle mezze stagioni. È una rivoluzione silenziosa che premia i territori capaci di offrire esperienze autentiche in ogni stagione.

E per chi ha la fortuna di vivere in province dove le Alpi e la Riviera distano un'ora d'auto l'una dall'altra, il dilemma è ancora più dolce: non scegliere affatto, e concedersi tutto.











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