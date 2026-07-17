Caraglio: prorogata fino al 26 luglio la mostra fotografica "Maraman"

Prorogata fino a domenica 26 luglio, nella sede espositiva dell’ex Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (in piazza San Paolo) a Caraglio, la mostra fotografica Maraman – Paesaggio culturale delle valli occitane dedicata alla “Rete Maraman”, che unisce 32 strutture museali ed espositive delle Valli Maira, Grana e Stura coordinate da Espaci Occitan, rete dei musei, con scatti di Roberto Beltramo, Paolo Viglione e Diego Crestani.

Visitabile gratuitamente di sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30 grazie alla disponibilità e collaborazione del Comune di Caraglio, l’esposizione offre un viaggio virtuale nella storia, antica e moderna, di uomini e terre: l’antica vocazione agricolo-pastorale, la lingua e la cultura occitana, la genialità di sfruttare risorse impensabili e il coraggio di partire inventando mestieri itineranti. Non solo ciò che è stato e non è più, ma anche quel che continua a crescere e rivivere. “Maraman” è un avverbio occitano che significa “improvvisamente, a sorpresa”: con lo spirito della novità musei e punti espositivi delle Valli Maira, Grana e Stura si presentano insieme per offrire un’immagine globale del “paesaggio culturale” che caratterizza queste tre valli del Piemonte. Oltre alla possibilità di consultare il volantino che descrive i beni della rete Maraman, reperibile in mostra o nelle singole realtà aderenti delle tre valli, la novità dell’allestimento caragliese consiste nella componente multimediale, realizzata grazie al sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione CRC.

Da alcuni mesi è infatti disponibile online il sito web www.maraman.org, con 32 schede in 6 lingue (occitano, italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo), cui riportano i singoli QRcode associati alle fotografie in mostra, per offrire un approfondimento dei contenuti e delle collezioni dei vari beni, con ulteriori fotografie di Paolo Viglione.