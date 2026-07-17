Savigliano, ad ottobre torna la Festa del Pane con tante novità

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, torna a Savigliano la Festa del Pane, con un’edizione che segna un importante passo avanti nel percorso di crescita della manifestazione. L’evento, a ingresso libero e gratuito, organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, conferma il cuore pulsante in piazza del Popolo e si amplia con una seconda location, piazza Santarosa, dando vita a un percorso ancora più ricco di esperienze. Accanto alle aree storiche dedicate alla panificazione, ai forni, agli show cooking, ai laboratori, allo street food e alle attività per famiglie, confermata anche l’area Senza Glutine, con produzioni, dimostrazioni e momenti di approfondimento sul mondo gluten free. Oltre a tutto questo, l’edizione 2026 introduce numerose novità come il debutto del Truck della Regione Piemonte, con degustazioni guidate dei vini del territorio, e la nuova area “Collaborazioni con il territorio”, che coinvolge alcune delle principali eccellenze gastronomiche piemontesi in un progetto di valorizzazione condiviso. La nuova piazza Santarosa ospiterà inoltre una rinnovata area commerciale rivolta alle produzioni di qualità e due nuovi spazi: uno riservato alla pasticceria e uno alla pizza, con show cooking e dimostrazioni di maestri pasticceri e pizzaioli. Per maggiori informazioni visitare il sito www.entemanifestazioni.com.

“In linea con i buoni propositi esposti all’avvio del mio mandato, questa XIII edizione della Festa del Pane si amplia sia al suo interno sia verso l’esterno – spiega Giuseppe Bori, presidente di Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano -. Da un lato cresce fisicamente, con l’estensione della manifestazione a piazza Santarosa e il rafforzamento di spazi e contenuti; dall’altro si apre ancora di più al territorio, creando nuove occasioni di collaborazione e valorizzazione delle sue eccellenze. L’area dedicata ai prodotti simbolo del Piemonte, con il coinvolgimento di realtà provenienti dai comuni limitrofi, rappresenta concretamente questa volontà di fare rete. Abbiamo lavorato per innovare una manifestazione che negli anni ha saputo conquistare il pubblico, mantenendone intatta l’identità ma arricchendola di nuove esperienze, affinché continui a essere un punto di riferimento non solo per Savigliano, ma per tutto il territorio”.

La XIII edizione conferma alcuni degli elementi più apprezzati della manifestazione, a partire dalle dimostrazioni dal vivo dei panificatori, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle tecniche e dei segreti dell’arte bianca, con la possibilità di acquistare il pane appena sfornato e quello realizzato dai panificatori del territorio. All’ingresso della manifestazione sarà inoltre presente l’area istituzionale, con i partner e le realtà che sostengono l’evento, mentre le aree ristoro e gli spazi dedicati allo street food offriranno un’ampia proposta gastronomica da gustare nelle aree sosta allestite in piazza. Un insieme di esperienze che conferma la Festa del Pane come un appuntamento capace di unire cultura del cibo e valorizzazione del territorio.