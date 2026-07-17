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Eventi | 17 luglio 2026, 11:57

Terre d’Avventura, a Bergemolo una serata con Manuel Lugli e Walter Perlino

Stasera alle 21 i due alpinisti racconteranno quarant’anni di esplorazioni tra immagini, suoni ed emozioni. Ingresso libero

Terre d’Avventura, a Bergemolo una serata con Manuel Lugli e Walter Perlino

Stasera alle 21, l'originale anfiteatro di fieno di Bergemolo ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna Terre d’Avventura. Protagonisti della serata saranno gli alpinisti Manuel Lugli e Walter Perlino, che presenteranno l'incontro dal titolo "Dal 1986 al 2026: 40 anni di avventure".

Attraverso immagini, suoni e racconti, i due accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le grandi montagne e gli angoli più isolati del pianeta, ripercorrendo quattro decenni di esplorazioni nelle Terre Alte. L'ingresso è libero.

Redazione

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